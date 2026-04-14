Dos terroristas suicidas se han inmolado este lunes en la localidad de Bilda en un atentado que ha dejado varios heridos, coincidiendo con la llegada del Papa León XIV a Argelia, donde ha dado comienzo a una gira de 10 días que le llevará por varios países de África. El intento de atentado se cometió contra una de las principales comisarías de policía de la ciudad. Los dos terroristas detonaron cinturones explosivos después de ver como se aproximaba a un agente de policía, según ha informado el diario francés 'Le Monde'.

A 40 kilómetros del lugar del atentado, en la basílica de Notre-Dame de África, León XIV concluía la primera jornada de su viaje a Argelia. El suceso irrumpió en medio del llamamiento a la reconciliación y el apaciguamiento del Pontífice en la ciudad de Argel.

Hoy martes, en su segunda día de visita al país magrebí, el papa visita la ciudad argelina de Annaba, donde caminará por la tierra del influyente teólogo cristiano San Agustín y visitará un centro para ancianos pobres a cargo de monjas católicas antes de celebrar una misa en la Basílica de San Agustín en presencia de católicos de toda África .

Ataque de Trump

León XIV es el primer pontífice que visita Argelia y sus primeras horas estuvieron marcadas por la polémica surgida a raíz de los insultos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "No soy político, hablo del Evangelio. A los líderes del mundo les digo basta de guerras", respondió el pontífice al magnate norteamericano.

Además de Argelia, el Papa visitará Guinea Ecuatorial, que lleva 44 años sin recibir a un pontífice, mientras que también acudirá a Angola y Camerún. Benedicto XVI fue el último pontífice que estuvo en Angola y Camerún, concretamente en marzo de 2009.