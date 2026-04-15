León XIV entra descalzo en la Gran Mezquita de Argel y apela a la convivencia

Bajo una tormenta de viento y lluvia en Argel, el papa León XIV ha visitado la Gran Mezquita de la capital argelina, donde ha entrado hacia las 15:55 tras sentarse y quitarse los zapatos. El Pontífice ha permanecido en el interior menos de diez minutos, parte de ellos dedicados a la reflexión silenciosa ante el mihrab, acompañado por el rector, Mohamed Mamoun Al Qasimi.

Después, ambos han compartido un momento privado marcado por el intercambio de regalos y por un diálogo en el que el Papa ha reiterado su llamamiento al respeto mutuo, al respeto a la dignidad de cada persona y a la necesidad de ser promotores de la paz y el perdón.

Recorrido en silencio

Antes de ese encuentro, los dos, vestidos de blanco, han caminado uno al lado del otro entre las columnas del templo, sobre una alfombra floral azul y bajo una gran lámpara de araña de cristal. La Gran Mezquita de Argel, que se extiende sobre unas 27 hectáreas frente a la bahía, es la tercera más grande del mundo, tras las de La Meca y Medina, la mayor de África y tiene capacidad para acoger a unas 120.000 personas. Su minarete, de 267 metros, es el más alto del mundo.

En el interior, donde nadie ha hablado y todas las miradas se han dirigido a las bóvedas blancas, una joven envuelta en su chador ha guiado al Papa mientras le susurraba algunas notas históricas y artísticas sobre el lugar. En la visita también han estado presentes los cardenales George Jacob Koovakad, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, y Jean-Paul Vesco, arzobispo de Argel.

León XIV, en la que ha sido su segunda visita a un lugar de culto islámico tras la Mezquita Azul de Estambul, ha alzado varias veces la cabeza, ha mirado a su alrededor y se ha dirigido después al mihrab, el nicho que indica la dirección de La Meca, donde se encuentra la Kaaba. Tras unos segundos de silencio, se ha fotografiado con el rector antes de pasar a una sala privada.

Mensaje sobre la dignidad

Allí, el Pontífice ha agradecido encontrarse en un "lugar que representa el espacio que pertenece a Dios", dentro de un viaje a Argelia, "también la tierra de mi padre espiritual, San Agustín, quien tanto quiso enseñar al mundo, especialmente a través de la búsqueda de la verdad, la búsqueda de Dios, reconociendo la dignidad de todo ser humano y la importancia de construir la paz".

"Buscar a Dios", ha afirmado el Papa, "es también reconocer la imagen de Dios en cada criatura, un hijo de Dios, en cada hombre y mujer creados a imagen y semejanza de Dios". Por eso, ha añadido, es importante "aprender a convivir con respeto a la dignidad de cada persona".

León XIV también ha elogiado la creación de un centro de estudios en la mezquita, al subrayar que "es importante que los seres humanos desarrollen la capacidad intelectual que Dios nos ha dado, para que podamos descubrir la grandeza de la creación". En ese sentido, ha animado a "buscar la verdad", "a través del estudio" y "a través de la capacidad de reconocer la dignidad de cada ser humano", para "aprender a respetarnos, vivir en armonía y construir un mundo de paz".

El Papa ha asegurado además sus oraciones "por el pueblo de Argelia" y "por todos los pueblos de la tierra", para que "la paz y la justicia del Reino de Dios estén también entre nosotros, y para que todos estemos cada vez más convencidos de la necesidad de promover la paz, la reconciliación, el perdón y lo que verdaderamente es la voluntad de Dios para toda su creación".

Firma en el libro

Finalmente, antes de dirigirse a Bab El Oued para una visita privada al Centro de Acogida y Amistad de las Hermanas Misioneras Agustinas y, posteriormente, a la Basílica de Notre Dame d'Afrique, León XIV ha firmado el Libro de Honor. El mensaje, escrito en francés, decía: "Que la misericordia del Altísimo preserve al noble pueblo argelino y a toda la humanidad en paz y libertad".