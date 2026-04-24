Lujos, 12 esposas y regalos: los 40 años de Mswati III en el poder, el último rey absoluto de África

El rey Mswati III de Esuatini, último monarca absoluto de África, ha celebrado este viernes sus 40 años en el trono en un acto multitudinario en el Estadio Nacional Somhlolo, en Lobamba, capital de Suazilandia, cuyo nombre oficial es Reino de Esuatini. El rey ha presidido la ceremonia rodeado de sus 12 esposas, dirigentes internacionales y decenas de miles de súbditos.

El evento forma parte de las celebraciones oficiales del aniversario de su reinado, que han incluido distintos actos tradicionales en los días previos y una amplia participación de autoridades de varios países africanos.

Presencia internacional

El acto central se desarrolla en el Estadio Nacional Somhlolo, donde miles de personas han acudido para asistir a la ceremonia. Entre los asistentes se encuentran los presidentes de Mozambique, Zimbabue y Botsuana, así como los reyes Letsie III de Lesoto y el monarca zulú Zwelithini, entre otros.

Para entender cómo es Mswati III basta con un detalle: ha ordenado a las viudas de Ludzidzini, la localidad donde se halla la residencia principal, que se quiten sus túnicas negras de luto para que el duelo no enturbie sus celebraciones. Esta semana, Suazilandia, oficialmente Reino de Esuatini desde 2018, festeja con gran pompa el 58.º cumpleaños del monarca y, particularmente, el 40.º aniversario de su acceso al trono, el 25 de abril de 1986. Es el último rey absoluto del continente africano que ejerce su poder sin complejos.

El lujo del absolutismo

La entrega de obsequios al soberano por parte de sus súbditos es una parte fundamental del festejo. En concreto, los regalos —más de 250 cabezas de ganado, alimentos, objetos varios y donaciones en metálico— han superado, al cambio, el millón de euros. Una cifra que resulta llamativa en cualquier contexto, y especialmente en el de Suazilandia, uno de los países más pobres del África, con 1,3 millones de habitantes. La fortuna personal de Mswati se estima en al menos 50 millones de dólares (unos 43 millones de euros) según Forbes, aunque la cifra podría ser muy superior, dado que el rey controla participaciones en las principales empresas azucareras del país, en la mayor empresa láctea nacional y en una cadena hotelera.

Los partidos políticos están prohibidos en Esuatini. Según denuncian varias ONG, las últimas semanas se han caracterizado por la detención de disidentes para que nada perturbara los festejos. El portavoz del rey, Percy Simelane, se limitó a proclamar que "la monarquía goza de enorme apoyo popular y perdurará durante los próximos años".

De las esposas a la homofobia

Mswati III llegó al trono con 18 años, tras un periodo de regencia motivado por su minoría de edad cuando murió su padre, el rey Sobhuza II —que gobernó durante 82 años y tuvo 70 esposas y 210 hijos—. A su predecesor no le alcanzará en descendencia, pero ha pasado 16 veces por el altar. La tradición establece que las dos primeras esposas son designadas por razones de Estado; las siguientes las elige el propio monarca, habitualmente en la ceremonia anual en la que miles de jóvenes vírgenes danzan alrededor del palacio de la reina madre. Su última consorte conocida es Nomcebo Zuma, hija del expresidente sudafricano Jacob Zuma, con quien se casó en 2024 cuando ella tenía 21 años.

En 2018, Mswati decretó que Suazilandia pasara a llamarse Reino de Esuatini ("tierra de los suazis", en la lengua suazi), aduciendo el hartazgo de que se confundiera el nombre del país con Suiza. Y este mes de abril, en su Mensaje de Pascua a la Nación, el rey dedicó parte de su alocución a advertir que "la homosexualidad es un acto malvado al estilo de Sodoma y Gomorra" y que mientras él reine no tolerará la presencia de personas homosexuales en su país.