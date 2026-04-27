Mueren 15 personas al estrellarse una avioneta en Sudán del Sur

Al menos quince personas han perdido la vida este lunes al precipitarse contra el suelo una aeronave ligera que realizaba la ruta entre la ciudad meridional de Yei y la zona de Luri, situada en los alrededores de la capital del país, Yuba. El suceso se ha saldado sin que se hayan registrado supervivientes.

La aeronave, operada por la empresa Citylink Aviation, habría perdido la visibilidad necesaria para volar con seguridad debido a las fuertes lluvias que azotaban la región.

En cuanto a los ocupantes del vuelo, viajaban catorce pasajeros, de los cuales trece eran de nacionalidad sursudanesa y uno keniano. A ellos se sumaba el único miembro de la tripulación, el piloto, identificado como el capitán Francis, también de origen keniano. "Llovía intensamente y la visibilidad era reducida en el momento del incidente", han explicado desde la compañía.

Un informe completo

Por su parte, un empleado de Citylink Aviation se ha limitado a afirmar que la compañía todavía está tratando de "comprender exactamente lo que sucedió". Mientras tanto, un funcionario de la Autoridad de Aviación Civil ha apuntado que se emitirá un informe completo una vez que se recopile toda la información pertinente sobre las causas exactas que propiciaron el desenlace durante la madrugada.

Los equipos de emergencia ya se han desplazado y han llegado al lugar de los hechos, mientras las familias de las víctimas aguardan confirmación oficial. Hasta el momento, ninguna autoridad gubernamental ha emitido un pronunciamiento público formal sobre el accidente.