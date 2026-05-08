Al menos tres muertos tras la erupción del volcán Dukono en Indonesia

Al menos tres personas han muerto tras la erupción del volcán Dukono, uno de los más activos de Indonesia, después de que un grupo de excursionistas haya accedido a una zona restringida pese a las advertencias de seguridad vigentes en el área.

La explosión se ha producido durante la madrugada y ha generado una enorme columna de ceniza y humo que ha alcanzado los 10 kilómetros de altura, según han informado las autoridades vulcanológicas indonesias. La directora de la Agencia Geológica del Gobierno, Lana Saria, ha explicado además que la erupción ha estado acompañada de un fuerte "estruendo" y ha advertido del riesgo de lluvia de ceniza en varias zonas del norte de la isla, incluida la ciudad de Tobelo.

Las autoridades locales han precisado que las víctimas formaban parte de un grupo de unas 20 personas, integrado por ciudadanos indonesios y singapurenses, que realizaban el ascenso al cráter del volcán, situado en la isla de Halmahera. El jefe de Policía de Halmahera Norte, Erlichson Pasaribu, ha identificado a los fallecidos como dos hombres de Singapur, de 27 y 30 años, y una mujer indonesia residente en la ciudad de Ternate.

Mimin gamau bikin caption panjang-panjang ah. Ini situasi Erupsi Gunung Dukono dari jarak dekat. Erupsi terbesar dalam sejarah Gunung Dukono terjadi tadi pagi sekitar pukul 07:40 WIT dengan ketinggian Kolom Abu mencapai 10.000 meter. Akibatnya 3 pendaki Meninggal Dunia, 2 WN… pic.twitter.com/XxoNEarJqA — Info Gempa Dunia (@infogempadunia) May 8, 2026

Un volcán cerrado desde abril

El responsable de los servicios de búsqueda y rescate, Iwan Ramdani, ha llegado a asegurar inicialmente que había hasta 20 excursionistas desaparecidos, aunque posteriormente las autoridades han confirmado que parte del grupo ha conseguido ser evacuada.

Según Ramdani, los montañeros han accedido al área pese a que el entorno del volcán permanecía cerrado a visitantes desde el pasado 17 de abril, cuando los expertos detectaron un aumento significativo de la actividad sísmica y volcánica en la zona.

El Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos de Indonesia recomendaba desde diciembre no aproximarse a menos de cuatro kilómetros del cráter Malupang Warirang. El Dukono permanece en uno de los niveles intermedios de alerta del sistema volcánico indonesio.

Un rescate paralizado por el riesgo

Las labores de recuperación de los cuerpos han quedado suspendidas temporalmente tanto por la caída de la noche como por la intensa actividad volcánica. El Dukono continúa expulsando ceniza y material incandescente, una situación que convierte cualquier aproximación en una operación de alto riesgo.

Según las autoridades, 17 personas han podido ser rescatadas, entre ellas seis ciudadanos singapurenses y once indonesios, varios de los cuales han sido trasladados a centros hospitalarios de la región.

Los equipos de emergencia han advertido también de que la nube de humo y ceniza podría afectar a la salud pública e incluso provocar interrupciones en el transporte en distintas zonas del archipiélago.

Sospechas de negligencia

Los equipos de búsqueda y rescate han apuntado a una posible negligencia grave por parte de los operadores turísticos o de los propios excursionistas. Según han explicado, existían advertencias visibles tanto en redes sociales como en carteles instalados al inicio de las rutas de acceso.

Varios testigos y guías locales han relatado además que algunos turistas se encontraban grabando imágenes con drones a escasos 50 metros del cráter poco antes de la explosión.

Las autoridades indonesias han insistido en que la tragedia podría haberse evitado si se hubieran respetado las restricciones de seguridad establecidas en torno al volcán. Entretanto, los servicios de emergencia esperan reanudar las operaciones este sábado, siempre que la evolución de la actividad volcánica permita acceder con seguridad a la denominada zona cero.