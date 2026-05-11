Más de cuatro años después de que el mundo asistiera con asombro al misterioso accidente del vuelo MU5735, la investigación sobre la tragedia parece haber hallado una respuesta humana al enigma de un avión que cayó verticalmente del cielo. Según la información publicada por The Wall Street Journal, los indicios apuntan a que el desplome del Boeing 737-800 de China Eastern, en el que fallecieron 132 personas, habría sido un acto deliberado provocado desde el interior de la cabina.

El suceso tuvo lugar el 21 de marzo de 2022. El aparato había despegado de Kunming con destino a Cantón y volaba con total normalidad a 8.800 metros de altura cuando, de forma repentina, inició un descenso abrupto. Tras una brevísima recuperación a los 2.100 metros, la aeronave volvió a caer en picado, alcanzando una velocidad de 566 kilómetros por hora antes de desintegrarse al impactar contra una colina en la provincia de Guangxi. Los expertos calificaron esta trayectoria en línea recta como algo "muy inusual".

Responding to a FOIA request the NTSB released data regarding the crash of China Eastern flight 5735 in 2022 this week. Flight data recorder data show fuel switches moved to CUTOFF and downward force on the FO's control column. https://t.co/PcJ2MaCBAD pic.twitter.com/x3yy2LqtBm — Flightradar24 (@flightradar24) May 5, 2026

La clave de este giro en la investigación se encuentra en un documento de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB), revelado tras una solicitud amparada en la ley de libertad de información. Los datos extraídos de las cajas negras reflejan que los interruptores de combustible de los motores fueron apagados de manera simultánea justo antes de la caída, una acción que solo puede ser resultado de la manipulación humana. Como señalaba una fuente involucrada en las pesquisas citada por The Wall Street Journal y recordada ahora, "el avión hizo lo que alguien ordenó desde dentro de la cabina".

A pesar de estas evidencias técnicas, el silencio oficial es la nota dominante en el gigante asiático. La Administración de Aviación Civil de China (CAAC) ha mantenido una postura hermética, llegando a afirmar en junio de 2025 que la publicación de sus hallazgos detallados "podrían poner en peligro la seguridad nacional y la estabilidad social". Hasta la fecha, el organismo chino se ha limitado a reiterar que no se hallaron fallos mecánicos, problemas en la tripulación ni condiciones meteorológicas adversas.

Esta opacidad alimenta la hipótesis de un suicidio por parte de uno de los pilotos. Aunque la CAAC ha intentado proteger la identidad de los tripulantes, se detalla que el capitán era Yang Hongda, un joven de 32 años con una carrera estable, mientras que el primer oficial, Zhang Zhengping, de 59 años, presentaba un perfil más complejo: a pesar de su amplísima experiencia con más de 31.800 horas de vuelo, había sido degradado y sufría dificultades en sus entrenamientos con simuladores.

La tragedia guarda paralelismos inevitables con el caso del accidente germanwings ocurrido en 2015, cuando el copiloto Andreas Lubitz estrelló voluntariamente un avión en los Alpes franceses. Sin embargo, a diferencia de la transparencia con la que la Unión Europea abordó aquel siniestro para mejorar la seguridad aérea, en China impera el control de la información. La censura estatal ha eliminado sistemáticamente las filtraciones y rumores en redes sociales, dejando a las familias de las víctimas sumidas en la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió aquel 21 de marzo en el interior de una cabina que, según todos los indicios técnicos, decidió apagar sus motores voluntariamente antes del desastre.