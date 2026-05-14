Una empresa japonesa usará envases en blanco y negro por el conflicto en el estrecho de Ormuz

La empresa japonesa de alimentación Calbee Inc. ha anunciado que parte de sus productos pasarán a venderse en envases en blanco y negro debido a los problemas de suministro de materiales utilizados en tintas de colores. La compañía atribuye esta situación a las restricciones comerciales en torno al estrecho de Ormuz y al aumento de las tensiones en Oriente Próximo tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La compañía, especializada en patatas fritas y cereales, ha explicado en un comunicado que revisará "temporalmente las especificaciones de empaquetado para ciertos productos" ante la "inestabilidad en los suministros que afectan a ciertas materias primas".

Según ha detallado la empresa, el objetivo de esta medida es mantener un suministro estable de productos mientras persistan las dificultades logísticas y comerciales derivadas del contexto geopolítico en la región.

Catorce productos afectados

Calbee ha confirmado que el cambio afectará a 14 productos, cuyos envases quedarán limitados a dos colores, blanco y negro, a partir del próximo 25 de mayo.

La empresa no ha especificado qué productos concretos sufrirán esta modificación, aunque ha recalcado que el cambio se limitará únicamente al diseño exterior de los paquetes y no tendrá consecuencias sobre el contenido.

"El cambio afecta solo a un número limitado de productos y no afectará a la calidad del producto", ha señalado la compañía japonesa en su comunicado oficial.

La empresa también ha indicado que seguirá adaptándose "de forma flexible y rápida" a las variaciones del entorno operativo internacional, incluidos los riesgos geopolíticos vinculados al comercio y al transporte marítimo.

Una empresa presente en varios mercados internacionales

Calbee fue fundada en 1949 y se ha convertido en una de las compañías de alimentación más conocidas de Japón dentro del sector de aperitivos y cereales.

La empresa comercializa sus productos en todo el país asiático y también opera en mercados internacionales como Estados Unidos, China, Corea del Sur, Tailandia, Singapur, Indonesia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Australia. La sede central de la compañía se encuentra en Tokio y cuenta con cerca de 5.000 trabajadores.

El cambio temporal en los envases se produce en un momento en el que diversas empresas internacionales siguen ajustando cadenas de suministro y procesos de producción ante el aumento de los costes logísticos y las restricciones derivadas de conflictos geopolíticos.