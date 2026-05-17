Alerta de la OMS: emergencia mundial por una cepa de ébola sin tratamiento en el Congo y Uganda

El organismo alerta sobre riesgo de propagación regional y recomienda coordinación internacional sin imponer restricciones de viaje.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado este sábado la epidemia de ébola causada por la cepa Bundibugyo en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (Espii), si bien ha subrayado que no se trata de una emergencia pandémica.

Según el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, esta decisión se ha tomado tras consultar a los gobiernos de ambos países y evaluar la evidencia científica disponible. "Agradezco a los líderes de República Democrática del Congo y Uganda por su compromiso de adoptar medidas necesarias y enérgicas para controlar el evento", ha señalado el responsable de la organización.

Hasta el 16 de mayo, se han confirmado ocho casos de ébola en la provincia de Ituri, en RDC, con 246 casos sospechosos y 80 muertes posibles. En Uganda, se han notificado dos casos confirmados sin vínculo aparente en Kampala, entre personas que viajaban desde la RDC, así como un caso adicional confirmado en Kinshasa.

A este respecto, la OMS ha advertido de que "la alta tasa de positividad de las muestras iniciales y la confirmación de casos en Kampala y Kinshasa apuntan a un brote potencialmente mucho mayor que el que se está detectando actualmente". Entre los factores que elevan el riesgo de propagación se incluyen la inseguridad persistente, la movilidad de la población y la presencia de centros de salud informales.

Sin tratamientos ni vacunas aprobados

El organismo internacional ha destacado también que, a diferencia de otras cepas del ébola, "actualmente no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos para la cepa Bundibugyo", lo que convierte el brote en un evento extraordinario.

En cuanto a la respuesta, la OMS ha recomendado activar mecanismos de emergencia nacionales, fortalecer la vigilancia y los laboratorios, garantizar la prevención de infecciones en centros de salud, y establecer unidades especializadas para el aislamiento y tratamiento de pacientes.

Asimismo, se ha pedido a los países vecinos y a la comunidad internacional una coordinación estrecha para contener la propagación, subrayando que "ningún país debe cerrar sus fronteras ni imponer restricciones a los viajes y al comercio", advirtiendo que tales medidas podrían ser contraproducentes.

Como alternativa, entre las recomendaciones también se incluyen controles sanitarios en aeropuertos y pasos fronterizos, participación comunitaria en la identificación de casos, funerales seguros y capacitación del personal sanitario.

En cualquier caso, desde la OMS han indicado que cualquier nuevo caso sospechoso debe ser notificado inmediatamente y tratado como una emergencia sanitaria.

Con la declaración de Espii, el órgano de Naciones Unidas busca movilizar recursos internacionales y garantizar la implementación de medidas de control "eficientes y efectivas" para frenar la expansión del virus Bundibugyo en la región.

Llegan siete toneladas de suministros médicos y equipos de expertos

Ya por la tarde, la OMS ha anunciado la llegada a la capital de Ituri, Bunia, de casi siete toneladas de suministros y equipos médicos de emergencia junto con un equipo de 35 expertos de la agencia sanitaria de la ONU y del Ministerio de Salud congoleño "para apoyar la respuesta en primera línea contra el #Ébola en la provincia de Ituri".

"Los suministros, que incluyen equipos de protección personal, tiendas de campaña, camas y material de apoyo operativo, ayudarán a intensificar los esfuerzos de respuesta en primera línea, fortalecer las medidas de prevención y control de infecciones y proteger a las comunidades en riesgo a medida que se intensifican las operaciones en las zonas afectadas", ha manifestado la OMS en un comunicado.

La OMS aprovecha para recordar las enormes dificultades que aguardan al despliegue por la presencia en Ituri de las violentísimas Fuerzas Democráticas Aliadas, un sanguinario grupo armado vinculado a Estado Islámico.

"La inseguridad en las zonas afectadas y las restricciones de movimiento están dificultando la vigilancia y el seguimiento. Varios contactos presentaron síntomas y fallecieron antes de poder ser aislados", ha explicado la OMS.

Además, "el papel de la provincia de Ituri como centro comercial y migratorio, y su proximidad a Uganda y Sudán del Sur, aumenta el riesgo de exportación regional y transmisión transfronteriza", concluye la agencia.