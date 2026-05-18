Taiwán reafirma ante China que "no cederá soberanía" tras la cumbre de Trump con Xi

El presidente Lai Ching-te ha vuelto a situar la soberanía de Taiwán en el centro del tablero internacional, asegurando este lunes que Taiwán "no provocará un conflicto" con China, aunque dejó claro que la isla no está dispuesta a "ceder soberanía" ni a renunciar a su sistema democrático.

En un mensaje difundido a través de redes sociales tras el encuentro entre Xi Jinping y Donald Trump, el mandatario advirtió que "Taiwán no provocará un conflicto ni aumentará la tensión, pero no cederá su soberanía o dignidad bajo presión, ni tampoco su estilo de vida libre y democrático".

El dirigente taiwanés defendió que la isla es un "Estado democrático independiente" cuyo futuro "debe seguir el rumbo marcado por su propio pueblo", subrayando el papel de la ciudadanía en la toma de decisiones, tanto en el ámbito político como en el social. En un contexto donde la actualidad informativa y la presión externa son cada vez más relevantes, Lai insistió en que "siempre ha sido un defensor del statu quo a ambos lados del estrecho, y no tiene intención de cambiarlo".

Más allá del terreno político, sus palabras hicieron hincapié en la importancia de impulsar el "buen intercambio de información y el diálogo con China sobre la base de la igualdad y la dignidad", antes de rechazar "cualquier intento de reunificación como forma de coacción". Para las autoridades taiwanesas, es "evidente que se trata de un país independiente y soberano". La tensión entre ambos países terminó de estallar en 1949, cuando rompieron relaciones después de que las fuerzas del Partido Nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago.

Desde China, la respuesta sigue siendo contundente. Pekín considera a Taiwán una provincia rebelde y acusa a sus líderes de desestabilizar la región, calificando a los movimientos independentistas como "agitadores". En este escenario, Lai también defendió la necesidad de mantener alianzas estratégicas, incluyendo la cooperación militar con Estados Unidos, como elemento disuasorio. "La venta de armas por parte de Estados Unidos y la mejora de las relaciones entre las partes es necesario para mantener la paz y la estabilidad regionales", señaló.

A nivel interno, la sociedad taiwanesa refleja una postura matizada: aunque la mayoría se percibe como parte de una nación soberana, también prevalece el deseo de mantener el equilibrio actual, dejando de lado la reunificación y renunciando a la declaración formal de independencia.