Alerta en África por el brote de ébola: declaran la emergencia tras más de 100 muertes

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) ha elevado este lunes a más de 100 las muertes asociadas a la epidemia de ébola causada por la cepa Bundibugyo en República Democrática del Congo (RDC) y Uganda y ha declarado el brote como una Emergencia de Salud Pública de Interés Continental (ESPC).

"Los CDC de África (...) han declarado oficialmente el brote de la enfermedad del virus del ébola de Bundibugyo, que afecta a RDC y Uganda, como una Emergencia de Salud Pública de Interés Continental", ha anunciado la agencia en un comunicado.

La declaración, ha explicado, faculta a la Unión Africana para liderar y coordinar las respuestas a emergencias de salud pública significativas en todo el continente, y llega tras amplias consultas en el seno del Grupo Consultivo de Emergencia (GCE) y con los Estados miembros afectados o en riesgo.

"Hasta la fecha, se han notificado aproximadamente 395 casos sospechosos y 106 muertes asociadas" al brote, ha apuntado la agencia, que ha precisado que la mayoría de ellas corresponden a República Democrática del Congo y principalmente a la provincia de Ituri.

En cuanto a la vecina Uganda, hasta el momento se han registrado dos posibles casos y una muerte vinculada a la cepa Bundibugyo, todos ellos en la capital del país, Kampala.

Los CDC de África se han mostrado preocupados por la propagación regional, mencionando la proximidad de las zonas afectadas a Ruanda y Sudán del Sur.

Este brote se está produciendo en uno de los entornos operativos más complejos, ha alertado la directora de la organización, Jean Kaseya, que ha hecho un llamamiento a la colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef.

Remarcando que "la seguridad sanitaria de África es indivisible", Kaseya ha urgido a todas las partes involucradas a actuar con prontitud y con base en la ciencia.

Precisamente sobre esta decisión, el presidente del Grupo Consultivo de Emergencia, Salim Abdool Karim, ha razonado que la interconexión de la transmisión entre RDC y Uganda requiere una acción continental coordinada y urgente.

La declaración de la agencia sanitaria llega dos días después de que la OMS declarara la epidemia como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (Espii), advirtiendo de que no existen tratamientos ni vacunas aprobados específicos.

Tras su anuncio, la OMS confirmó el envío de equipos del Ministerio de Sanidad para apoyar la respuesta en primera línea en la provincia de Ituri.

Unicef muestra su "profunda preocupación" por los brotes de ébola en RDC y Uganda, resaltando la urgencia de apoyar a los gobiernos para contener su propagación.

El organismo ha manifestado que no hay vacuna ni tratamiento aprobado para la cepa Zaire, identificada como la responsable del brote y menos común que otras variantes.

Así, ha apuntado que los niños son especialmente vulnerables a las consecuencias de los brotes de ébola, incluyendo la interrupción de los servicios esenciales y la pérdida de familiares.

Unicef ha confirmado además la movilización a Bunia, capital de Ituri, de unas 50 toneladas de suministros para la prevención y el control de infecciones.

En este sentido, ha activado su máxima escala de emergencia y ha hecho hincapié en que se necesita acceso humanitario inmediato y recursos para garantizar una cobertura efectiva.

"La acción rápida y la participación comunitaria serán fundamentales para proteger a los niños y prevenir una mayor propagación", ha zanjado.