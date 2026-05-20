El cinismo de Xi y Putin: alardean de su "papel estabilizador" mundial obviando la guerra de Ucrania

El presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, han dejado constancia del buen momento por el que pasa la relación entre ambos países durante la vigésima quinta visita del segundo al gigante asiático –presentado por la prensa local como "epicentro de la diplomacia mundial"–, que ha iniciado este martes y ha supuesto el primer encuentro físico entre ambos mandatarios en lo que va de año.

"No nos hemos visto ni un día, pero parece que han pasado tres otoños", es el proverbio chino con el que Putin resume –según la nota que el Ministerio de Exteriores ruso ha publicado a través de Telegram– la marcha de la reunión, en la que han abordado asuntos como la guerra de Irán, el cierre del estrecho de Ormuz y problemas en el suministro de energía que ha desencadenado.

Putin told Xi Jinping how great the Russia-China relationship is. He said that Russia has a reliable role of a resource supplier, and China is a consumer. Xi Jinping said that Russia-China relations bring predictability and stability into a chaotic world (relations of a… https://t.co/2ezR2lnN51 pic.twitter.com/sRPsMVPOX3 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 20, 2026

Los países del golfo Pérsico se encuentran, han coincidido los presidentes de ambos países, en una "encrucijada crítica", motivo por el que consideran que la reanudación de los ataques sería "inaceptable". Xi Jinping y Putin han instado a ambas partes a "persistir en las negociaciones". "El cese total de las hostilidades is imperativo", han aseverado en el comunicado conjunto emitido tras la reunión bilateral.

"Los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán violan el Derecho Internacional y las normas fundamentales de las relaciones internacionales, y socavan seriamente la estabilidad en Oriente Próximo", han señalado erigiéndose como defensores de la paz y alardeando de su "papel estabilizador en el ámbito global", obviando la guerra de Ucrania que comenzó con la orden de invasión de Putin el 24 de febrero de 2022.

🇨🇳 🇷🇺 President Xi Jinping has hailed China and Russia's "unyielding" ties in talks with Vladimir Putin, as the pair met to underscore their alliance days after Donald Trump's visit to the Asian superpower economy.

➡️ https://t.co/WYqNIMyVgG pic.twitter.com/2gVBle7Fps — AFP News Agency (@AFP) May 20, 2026

El papel de Rusia como socio energético

"Rusia y China subrayan la necesidad de un pronto retorno al diálogo y las negociaciones de todas las partes implicadas en el conflicto para evitar una ampliación" del mismo a otras zonas. Entretanto, han destacado, Moscú sigue desempeñando un papel relevante como proveedor energético "fiable y estable".

Cabe recordar que aproximadamente el 45% de las importaciones de petróleo y gas del país asiático pasan por el estrecho de Ormuz y que Pekín se vio obligado a intervenir en las últimas semanas para contener la subida de precios de los combustibles.

China, ¿impulsora de la paz?

Xi Jinping ha subrayado la importancia de poner fin al conflicto en Oriente Medio para "reducir las tensiones" en la región, acabar con los cortes de suministros y "mejorar el orden del comercio internacional". La agencia de noticias china Xinhua afirma que Pekín incluso habría presentado una propuesta de cuatro puntos que terminaría con la guerra de Irán después de la histórica visita a China del presidente estadounidense, Donald Trump.

No ha trascendido si Xi ha hablado sobre Ucrania con Putin, pero el Financial Times asegura –citando como fuentes a personas relacionadas con la evaluación estadounidense de la cumbre de Pekín– que el mandatario chino le dijo a Trump que su homólogo ruso podría terminar lamentando la invasión que inició en 2022.

El comentario se habría producido en el marco de conversaciones en las que el presidente norteamericano habría sugerido al chino que los tres (junto con Putin) deberían cooperar contra la Corte Penal Internacional –a la que acusa de politización, abuso de poder, desprecio por la soberanía nacional de Estados Unidos y extralimitación judicial ilegítima– ya que sus intereses están "alineados" en este sentido.