Rusia y China no firman el ansiado acuerdo energético y Putin deja Pekín cancelando su rueda de prensa

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha abandonado China este miércoles tras su encuentro con Xi Jinping. La gira del líder ruso perseguía conseguir avances en materia energética. Aunque Moscú y Pekín han firmado una veintena de acuerdos y han reforzado su coordinación política, Putin no ha podido conseguir el objetivo principal de la visita: cerrar un pacto para aumentar las exportaciones de petróleo y gas al gigante asiático ni desbloquear el proyecto del gasoducto Fuerza de Siberia-2.

La muestra de la incomodidad de Vladímir Putin ha sido la cancelación de la habitual rueda de prensa que suele ofrecer al término de sus viajes internacionales, una comparecencia que tradicionalmente utiliza para valorar los resultados de sus encuentros diplomáticos.

Sin acuerdo

Durante la visita, Putin y Xi Jinping han suscrito una declaración conjunta en la que han reclamado diálogo en relación con Irán, así como la condena de los ataques de Estados Unidos e Israel. Ambos mandatarios también presidieron la firma de varios acuerdos bilaterales en distintos ámbitos.

No obstante, el principal interés de Moscú trascendía las proclamas contra EEUU, pues la prioridad del Kremlin era consolidar su relación energética con Pekín. Rusia buscaba avanzar en el incremento de las exportaciones de hidrocarburos y cerrar un entendimiento sobre el futuro gasoducto Fuerza de Siberia-2, una infraestructura proyectada para transportar gas ruso a China a través de Mongolia. Es cierto que desde el Kremlin se señala que hay un "entendimiento" entre las partes, pero aún no existe un acuerdo definitivo. Un entendimiento que parece más bien frágil.

Curiosamente, The Financial Times adelantó que Xi Jinping podría haberle dicho a Donald Trump, durante su visita, que "Putin podría acabar por arrepentirse de la invasión de Ucrania". A pesar de que ambas administraciones han negado la conversación, resulta llamativo el desplante de Putin.

Rusia busca contentar a China

Con todo, el líder ruso ha defendido la capacidad de Rusia para asegurar un suministro "seguro e ininterrumpido" de petróleo, gas y carbón al mercado chino. El presidente ruso ha aprovechado el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Irán para ofrecer sus recursos.

A la comitiva rusa se sumaron los máximos responsables de las compañías energéticas estatales Rosneft y Gazprom, dos empresas clave para las exportaciones rusas de hidrocarburos.

La importancia estratégica de China y de la India para Moscú ha aumentado desde el inicio de la guerra de Ucrania y la reducción de las importaciones energéticas rusas por parte de Europa.

Ante ese escenario, Rusia ha intensificado sus esfuerzos para redirigir sus exportaciones hacia el mercado asiático y garantizar nuevas vías de comercialización para su petróleo y su gas. Un petróleo, además, que China compra a precio de saldo, debido a los descuentos.

Putin, que se ha referido en varias ocasiones a Xi Jinping como "amigo", tiene previsto regresar a China en noviembre para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).