Una muchedumbre prende fuego a un hospital para tratar el ébola en República Democrática del Congo

El brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo ha desencadenado un violento ataque contra un hospital de la provincia de Ituri, donde varios manifestantes han incendiado tiendas de aislamiento después de que las autoridades sanitarias impidieran entregar el cadáver de un joven fallecido supuestamente por el virus.

Según informa EFE, los hechos han ocurrido este jueves en el Hospital General de Referencia de Rwampara, en las afueras de Bunia, capital provincial de Ituri. Un grupo de mototaxistas y jóvenes ha tratado de recuperar por la fuerza el cuerpo del fallecido, también conductor de mototaxi e hijo de un militar, para darle sepultura al margen de los protocolos establecidos para víctimas de ébola.

Las autoridades sanitarias se han negado a entregar el cadáver sin aplicar las medidas de seguridad previstas para este tipo de casos, lo que ha desencadenado graves disturbios. La situación ha obligado a intervenir a las fuerzas de seguridad, que han efectuado disparos al aire para intentar dispersar a los manifestantes.

MANIFESTANTES INCENDIAN HOSPITAL DE ÉBOLA EN EL CONGO Y QUEMAN HASTA UN CADÁVER 🇨🇩 El caos explotó en Rwampara, República Democrática del Congo, luego de que manifestantes incendiaran carpas de aislamiento de un hospital de ébola tras una disputa por el cuerpo de un joven… pic.twitter.com/MWp0sykj19 — News On Demand (@OnDemand_News) May 22, 2026

Ataque al hospital

El jefe comunitario de Rwampara, Zamundu Batagura Mugenyi, ha explicado que acudió al lugar junto a militares tras ser alertado por responsables médicos de la zona. "Fui allí y solicité la presencia del Ejército en Rwampara. Llegamos con un capitán para intentar controlar a los manifestantes, pero fue imposible", ha afirmado, según recogen medios locales.

La violencia ha ido escalando rápidamente y los atacantes han comenzado a lanzar piedras contra los edificios del hospital y los centros especializados en el tratamiento del ébola. Finalmente, han logrado acceder a las zonas de aislamiento y han prendido fuego a dos grandes tiendas donde permanecían ingresados pacientes sospechosos o confirmados.

"Consiguieron entrar en el hospital y prendieron fuego a dos grandes tiendas. Todas las camas quedaron reducidas a cenizas. Lamentablemente, el cuerpo del paciente con ébola que aún se encontraba dentro también quedó completamente calcinado", ha relatado Mugenyi.

El activista local Luc Malembe ha atribuido lo ocurrido a la falta de comunicación por parte de las autoridades sanitarias. A su juicio, muchos habitantes siguen sin creer en la gravedad del brote. "Necesitamos involucrar a líderes comunitarios reconocidos, cuya voz sea escuchada, para que transmitan el mensaje de que el ébola es real y la población adopte medidas preventivas", ha señalado.

Expansión del brote

El Ministerio de Salud congoleño ha contabilizado ya 671 casos sospechosos y 160 muertes sospechosas relacionadas con el brote declarado hace una semana en las provincias de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur, y la vecina Kivu del Norte.

Además, el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que controla parte de la provincia de Kivu del Sur, confirmó este jueves la muerte de un enfermo de ébola en esa región.

La Organización Mundial de la Salud ha identificado el brote como perteneciente a la cepa Bundibugyo, cuya tasa de mortalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que todavía no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico. El organismo considera que el virus lleva circulando al menos dos meses en Ituri.

Fuera de la RDC, Uganda ya ha confirmado dos contagios importados desde territorio congoleño, mientras que Sudán del Sur investiga un posible caso sospechoso en una zona próxima a la frontera.

La OMS declaró el pasado domingo esta epidemia como "emergencia de salud pública de importancia internacional", aunque mantiene que el riesgo de expansión global sigue siendo bajo. Se trata del decimoséptimo brote de ébola registrado en la RDC desde la identificación del virus en 1976.