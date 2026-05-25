El Instituto Coordenadas sitúa a Aminata Touré como figura de consenso para estabilizar Senegal

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada considera que la ex primera ministra senegalesa Aminata Touré emerge como una de las principales figuras de consenso capaces de liderar una nueva etapa de estabilidad política e institucional en Senegal tras la crisis abierta por la ruptura entre el presidente Bassirou Diomaye Faye y el destituido primer ministro Ousmane Sonko.

Así lo señala el Informe especial Instituto Coordenadas sobre África-Situación Senegal, publicado este 25 de mayo, en el que la institución advierte de que las próximas horas serán determinantes para definir el futuro político del país y su capacidad para mantener su papel como uno de los principales referentes de estabilidad democrática en África Occidental.

El análisis sostiene que Senegal atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas tras la destitución de Sonko y la disolución del Gobierno, una crisis que coincide además con crecientes tensiones económicas, presión social y preocupación internacional sobre la estabilidad regional.

En este contexto, el Instituto Coordenadas considera que Aminata Touré reúne elementos especialmente relevantes para facilitar una transición institucional basada en el consenso, la moderación y la credibilidad exterior. Entre ellos destaca su experiencia como ex primera ministra y exministra de Justicia, así como su trayectoria internacional vinculada a organismos multilaterales y programas de gobernanza africana.

El vicepresidente ejecutivo del Instituto Coordenadas, Jesús Sánchez Lambás, afirmó que la figura de Aminata Touré representa probablemente una de las pocas opciones capaces de articular estabilidad, legitimidad democrática y credibilidad exterior al mismo tiempo.

El informe subraya además que la evolución de la crisis senegalesa tendrá impacto directo sobre el equilibrio político y económico de África Occidental, en un momento especialmente sensible para toda la región del Sahel.