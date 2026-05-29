El chantaje migratorio de Marruecos a Sánchez: Mohamed VI indulta a 1.376 presos, incluidos terroristas

Este miércoles, el régimen de Marruecos, con el rey Mohamed VI a la cabeza, liberó a 1.376 presos, entre ellos 20 que fueron condenados por extremismo y terrorismo, justificándolo con motivo de la fiesta del cordero que celebran todos los países musulmanes. Con ello, aumentan cada vez más las sospechas de que el país vecino utiliza la inmigración como arma de presión y chantaje contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cada vez más condicionado por Mohamed VI.

El rey de Marruecos, que ha liberado a más de 20.000 presos en menos de un año, presidió este miércoles la tradicional oración del Eid al-Adha en una mezquita de Rabat y cumplió con la ceremonia del sacrificio del cordero, uno de los momentos más simbólicos de la celebración. En una de sus escasas apariciones públicas, el monarca vistió una chilaba amarilla y estuvo acompañado por el príncipe heredero Moulay Hassan, que cada vez toma más galones ante una más que posible sucesión cercana debido a los problemas de salud que sufre su padre.

A estos más de 20.000 presos indultados se suman ahora casi 1.400 más que han recibido conmutaciones de penas de muerte, de cadena perpetua y reducciones de condena. El indulto incluyó a 20 condenados en casos relacionados con extremismo y terrorismo que, según el Ministerio de Justicia, "expresaron formalmente su adhesión a los valores nacionales y rechazaron el extremismo".

Libertad Digital ha informado en multitud de ocasiones de que una de las maniobras de chantaje más utilizadas por el rey Mohamed VI contra el Ejecutivo español es la inmigración, junto al intento de cercar ciudades que Rabat considera "ocupadas" como son Ceuta y Melilla. Todo ello en un contexto de creciente tensión entre ambos países, en el que también se enmarca el caso Pegasus, por el que el móvil del presidente fue infectado con el software espía en 2021, con sospechas que apuntan a Marruecos.

Los métodos utilizados por el país vecino son claros: elevar su influencia político-religiosa mediante proyectos como macrocentros islámicos y al mismo tiempo poner en jaque las fronteras que separan ambas naciones facilitando la llegada de miles de inmigrantes para que crucen de forma ilegal a España, como pasó en junio de 2022 en la valla de Melilla.