El líder del régimen comunista de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha afirmado este jueves que su país ha "duplicado con creces" su capacidad de producción de material atómico para armamento durante los últimos cinco años. Estas declaraciones se enmarcan en una nueva escalada de la retórica belicista de Pyongyang, que mantiene su pulso constante contra las democracias occidentales y sus aliados en la región asiática.

Durante una visita oficial a una fábrica especializada en este tipo de suministros, el dictador norcoreano destacó que la capacidad de producción de materiales nucleares aptos para fines bélicos ha experimentado un crecimiento exponencial. Según ha recogido la agencia estatal de noticias KCNA, el mandatario aprovechó la ocasión para recordar a sus subordinados la directriz ineludible de "ampliar aún más" dicho potencial destructivo y de "continuar incrementando los arsenales nucleares".

En esta misma línea, el dirigente comunista hizo hincapié en el último plan quinquenal establecido por la cúpula del Partido de los Trabajadores. Este documento estratégico fija como prioridad absoluta el fortalecimiento militar para mejorar progresivamente la capacidad de disuasión frente a lo que el régimen considera potencias hostiles. Esta política de rearme se produce a costa del bienestar de una población sometida a la miseria y a la sistemática violación de los derechos fundamentales, una constante habitual en los regímenes totalitarios.

Al hilo de estas exigencias, Kim Jong Un justificó su programa de destrucción masiva alegando una supuesta "confrontación prolongada con los enemigos más feroces". En su discurso, advirtió sobre las amenazas existentes que se agravan a cada instante y las "crisis impredecibles a largo plazo", circunstancias que atribuyó a las "peculiaridades de la revolución coreana". Con esta retórica victimista, la dictadura trata de legitimar la "urgencia y la responsabilidad (...) de fortalecer, tanto en calidad como en cantidad, de manera sostenida y acelerada, la disuasión nuclear".

Finalmente, el líder norcoreano concluyó su alocución rindiendo un particular homenaje a los científicos del régimen. "Este potencial nuclear del que disponemos ahora es inconcebible sin la valiosa lucha que hemos librado durante los últimos cinco años", apostilló Kim Jong Un. El avance del programa armamentístico de Pyongyang sigue representando un desafío directo a las resoluciones de la ONU y una amenaza inaceptable para el mundo libre, obligando a naciones soberanas como Estados Unidos, Corea del Sur y Japón a mantener la máxima alerta en defensa de la libertad y la seguridad internacional.