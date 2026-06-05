El dictador norcoreano Kim Jong-un recibe el próximo el lunes a Xi Jinping en Pyongyang

El presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita de Estado de dos días a Corea del Norte a partir del próximo lunes, después de recibir una invitación formal del líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un. Se trata de la segunda visita de Xi Jinping a Corea del Norte desde que asumió el poder de China. La anterior tuvo lugar en 2019 y supuso la primera visita de un jefe de Estado chino al país vecino en más de una década.

Las autoridades de ambos países han comunicado la visita a través de dos comunicados prácticamente idénticos, aunque sin detallar la agenda concreta ni los asuntos que abordarán los dos dirigentes durante los encuentros previstos.

De Pekín a Pyongyang

La agencia estatal norcoreana KCNA ha señalado que el viaje se realizará por invitación directa de Kim Jong-un. Con la retórica comunista habitual, el aparato mediático del régimen ha informado que "por invitación del camarada Kim Jong-un, secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea y presidente de los Asuntos del Estado de la República Popular Democrática de Corea, el camarada Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la República Popular China, realizará una visita de Estado a la República Popular Democrática de Corea los días 8 y 9 de junio".

El viaje supone un nuevo gesto de acercamiento entre Pekín y Pyongyang, que mantienen una histórica relación política, económica y diplomática. La visita de 2019 tuvo una importante carga simbólica al convertirse en el primer viaje de un presidente chino al país en 14 años. Desde entonces, las relaciones entre ambos regímenes han sufrido altibajos. En estos momentos, la figura de Kim Jong-un se halla reforzada por su renovada relación con Rusia. Un hecho que le puede permitir presionar al líder chino para mejorar sus relaciones económicas.

La amenaza del arsenal nuclear

En el caso de que mantenga su buena relación con Moscú, que parece haber cambiado su postura sobre las capacidades nucleares de Corea del Norte, y deje de ser considerado un aliado menor por Pekín, desde Pyongyang podrían sentirse aún más libres de avanzar con su programa de armamento atómico. Un hecho que acrecentaría las preocupaciones en el Indo-Pacífico y, lógicamente, en Washington.

Hay que recordar que, a pesar de las claras diferencias, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones a Corea del Norte en 2016 y 2017 con el objetivo de contribuir al desmantelamiento del programa nuclear norcoreano. Es decir, China, Rusia y EEUU compartían postura a propósito de las aspiraciones de Pyongyang.