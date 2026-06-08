Xi Jinping viaja a Corea del Norte para blindar su alianza con el dictador Kim Jong-un

El presidente de China, Xi Jinping, ha iniciado hoy en Pyongyang una visita de Estado de dos días con la que busca reforzar las relaciones entre su país y Corea del Norte. Durante su encuentro con el dictador norcoreano, Kim Jong-un, ambos líderes han apostado por afianzar su cooperación y defender de forma conjunta sus intereses estratégicos en el Indo-Pacífico.

Se trata del primer viaje de Xi Jinping a Corea del Norte en siete años y es su primera visita internacional en todo 2026. El encuentro llega en un momento en el que Pyongyang ha estrechado sus vínculos económicos y militares con Rusia. Por eso, con este viaje, China persigue preservar su influencia sobre uno de sus principales aliados en la región.

A grand ceremony was held Monday in the Democratic People's Republic of Korea to welcome Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee and Chinese president. Here are some of the highlights.#China #CPC#DPRK #KimJongUn #Pyongyang… pic.twitter.com/MlQvf2giOJ — China Military Bugle (@ChinaMilBugle) June 8, 2026

El nuevo escenario: el Indo-Pacífico

En la agencia de información estatal china Xinhua, han señalado que Xi Jinping le ha trasladado a Kim Jong-un que el gigante asiático seguirá apoyando al dictador y sus políticas. "El partido y el Gobierno de China no cambiarán su firme postura de conceder gran importancia a la amistad tradicional con Corea del Norte, su firme apoyo al liderazgo de Kim Jong-un en la causa socialista norcoreana, ni su firme determinación de salvaguardar los intereses comunes de ambas partes y un entorno estratégico favorable", ha afirmado Xi Jinping.

El presidente chino también ha subrayado la promoción de un sistema internacional basado en el multilateralismo, objetivos que, según ha explicado, comparten tanto Pekín como Pyongyang. Este encuentro llega tras los acuerdos que mantienen Kim Jong-un con la Rusia de Putin. Estos le han servido para ganar protagonismo con una China que siempre ha visto en Corea del Norte un aliado menor. No obstante, es probable que la dinámica empiece a cambiar, ya que Japón, Filipinas, Australia y Estados Unidos tienen sus ojos puestos en el Indo-Pacífico.

Durante este primer día de visita, resulta llamativo que no se haya hablado del armamento nuclear que posee el régimen norcoreano. Hay que recordar que, en esta cuestión en concreto, China no ha sido complaciente con el que es su aliado, pues siempre ha votado junto con el resto de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU en contra de las aspiraciones nucleares de la tiranía norcoreana.