Asciende a 37 la cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7,8 que sacudió Filipinas

Las autoridades de Filipinas han confirmado este martes el fallecimiento de al menos 37 personas como consecuencia del terremoto de magnitud 7,8 que sacudió en la víspera la isla sureña de Mindanao. Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan trabajando sobre el terreno para tratar de localizar a las personas desaparecidas y evaluar la magnitud de los daños materiales en la región afectada.

Según la información facilitada por el Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC, por sus siglas en inglés), en estos momentos hay cuatro individuos en paradero desconocido y la cifra de heridos asciende a más de 470. El impacto del temblor ha alterado la vida de forma directa a unos 145.000 ciudadanos, lo que equivale a cerca de 33.000 núcleos familiares que requieren asistencia inmediata.

La situación habitacional es uno de los mayores retos para el Gobierno local. Se ha contabilizado a 31.701 personas alojadas en 54 refugios temporales habilitados para la ocasión. A esta cifra se suman otros 9.000 afectados que han tenido que abandonar sus hogares y han encontrado cobijo temporal en residencias de amigos o familiares cercanos.

En total, el organismo oficial ha registrado más de 40.000 desplazados. El impacto sobre las infraestructuras residenciales ha sido severo, con un saldo provisional de 2.505 viviendas dañadas, de las cuales 460 han quedado reducidas a escombros.

El violento movimiento telúrico se registró a las 07:37 hora local del lunes a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias, situada en el sur de Mindanao. El hipocentro se localizó a una profundidad de aproximadamente 55 kilómetros, tal y como detalló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), institución encargada de monitorizar la actividad sísmica a nivel mundial.

Además de las viviendas, numerosos edificios gubernamentales, carreteras y puentes han sufrido daños estructurales de diversa consideración. La situación de inestabilidad se ha mantenido durante las 24 horas posteriores al sismo principal, periodo en el que se han registrado más de un millar de réplicas, con magnitudes que han oscilado entre 1,3 y 6,7.

Una de las zonas urbanas más castigadas por la sacudida es General Santos, una ciudad que alberga a cerca de 530.000 habitantes. En este núcleo de población se ha documentado el derrumbe de varios bloques de edificios, lo que ha obligado a los servicios de rescate a multiplicar sus esfuerzos para atender a las familias damnificadas.

El terremoto inicial motivó la activación de una alerta de tsunami en diversos países de la cuenca del Pacífico, aunque las advertencias fueron canceladas varias horas después. No obstante, la agencia sismológica local (Phivolcs) confirmó la llegada de olas de hasta 1,48 metros en la localidad costera de Kiamba y se reportaron al menos cinco corrimientos de tierra en la zona.

Cabe recordar que el archipiélago filipino se encuentra situado sobre el conocido como Anillo de Fuego del Pacífico, un área geográfica que se caracteriza por su intensa actividad sísmica y volcánica. En esta región se producen cada año en torno a 7.000 terremotos, si bien la inmensa mayoría de ellos son de carácter moderado y no causan estragos significativos.