El conflicto del Sáhara Occidental ha vuelto a adquirir una dimensión mediática tras la muerte de Lahbib Abdelaziz, líder del Frente Polisario e hijo de Mohamed Abdelaziz, histórico dirigente de la organización saharaui entre 1976 y 2016. Abdelaziz murió junto a otros dos integrantes del movimiento en una operación con un dron que ha orquestado Marruecos.

Jalil Mohamed, hermano del fallecido, ha asegurado que Rabat empleó un aparato no tripulado para ejecutar el ataque, según ha adelantado El Mundo. Marruecos, hasta ahora, no ha hecho comentarios sobre el incidente. El pasado domingo, en una acción con drones, las fuerzas de Marruecos mataron a Abdelaziz y a otros combatientes saharauis mientras el enviado de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, visitaba los campamentos de refugiados de Tinduf.

Según ha explicado Jalil Mohamed, Marruecos habría utilizado estos sistemas tanto contra objetivos militares como civiles. Entre las víctimas se hallan otras personas nacionalidad mauritana y argelina. La muerte de Lahbib Abdelaziz se produjo junto a la de otros dos miembros del Polisario, en una acción que fue ejecutada mediante un dron de última generación.

Los ataques con drones se han convertido en una herramienta habitual desde la reanudación de las hostilidades entre las fuerzas marroquíes y el Frente Polisario tras la ruptura del alto el fuego en noviembre de 2020. En contraste, las fuerzas del Polisario carecen de contramedidas adecuadas para repeler estos ataques.

De la fuerza Marroquí a Pegasus

El episodio ha vuelto a poner sobre la mesa el incremento de las capacidades militares de Marruecos en materia de drones. Rabat incorporó en 2021 19 drones Bayraktar TB2 de fabricación turca. Más tarde, en 2025, comenzó a integrar los modelos Bayraktar Akinci, dotados de mayor autonomía y capacidad de carga.

Además de estos sistemas, Marruecos ha adquirido drones de vigilancia y reconocimiento como los Wing Loong II de origen chino y el TB-001K, también conocido como Escorpión de dos colas, un aparato diseñado para operaciones de larga duración y observación estratégica.

La cooperación con Israel también también es uno de los elementos diferenciadores que refuerzan la posición de Marruecos. En ese sentido, ha incorporado drones de las compañías BlueBird Aero Systems y sistemas tecnológicos vinculados a la identificación y selección de objetivos. Curiosamente, este rearme de Rabat es paralelo al pirateo del teléfono de Pedro Sánchez con el software Pegasus en mayo de 2021.

Las víctimas

Desde el Polisario aseguran que el primer ataque con drones del Ejército marroquí tras la ruptura del alto el fuego tuvo lugar el 5 de enero de 2021. Por su parte, la Oficina Saharaui de Coordinación de Acción contra las Minas (SMACO) sostiene que ha registrado 160 víctimas civiles, de las que 80 habrían fallecido en acciones atribuidas a drones marroquíes desde el reinicio del conflicto. También apuntan que el 67 % de los ataques se habrían producido en áreas fronterizas utilizadas habitualmente por población civil, entre los que se incluye a los nómadas. La Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) documentó ya en 2022 un total de 18 ataques con drones.

Entre los episodios citados figura el ocurrido en noviembre de 2021, cuando murieron tres camioneros argelinos que transportaban mercancías hacia Mauritania. El incidente provocó una grave crisis diplomática entre Argelia y Marruecos. Los ataques de Marruecos también afectó a ciudadanos mauritanos.