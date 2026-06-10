El Frente Polisario negocia con Marruecos tras la muerte de su líder y critica el entreguismo de Sánchez

El Frente Polisario no considera rotos los contactos que mantiene con Marruecos, pese a la muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz, uno de sus líderes, en un ataque con un dron. La organización saharaui sostiene que las conversaciones pueden continuar incluso en un contexto de enfrentamiento armado y reitera su apuesta por una solución política al conflicto del Sáhara Occidental.

Desde el Frente Polisario señalan que la organización está acostumbrada a mantener canales de diálogo en distintos escenarios, entre los que se incluye el reciente ataque, según ha adelantado El País.

La versión del Frente Polisario defiende que su líder murió durante una operación militar en una zona próxima al frente de combate. El Polisario sostiene que el ataque fue ejecutado mediante un dron de alta precisión durante una maniobra de retirada. Lahbib Mohamed Abdelaziz formaba parte del Secretariado Nacional del Polisario y ocupaba responsabilidades dentro de la estructura militar saharaui. Su muerte, por tanto, supone una de las pérdidas de mayor relevancia para el Frente Polisario desde la reanudación de las hostilidades en 2020.

Los drones

El uso de drones se ha convertido en uno de los elementos más significativos de la actual fase del conflicto entre Marruecos y el movimiento saharaui. Además, los responsables del Polisario defienden que decenas de civiles y militares han muerto en ataques de este tipo durante los últimos años. Aunque no ofrecen una cifra exacta, las autoridades saharauis consideran que estas acciones han aumentado desde la ruptura del alto el fuego en noviembre de 2020.

El conflicto del Sáhara Occidental se desarrolla en un escenario donde Marruecos dispone de una clara superioridad tecnológica y militar, especialmente en materia de sistemas no tripulados y vigilancia aérea.

Críticas al Gobierno de Pedro Sánchez

Tras la muerte del dirigente saharaui, la organización ha criticado la posición del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental. En un comunicado, el representante del Polisario en España ha denunciado lo que considera una aplicación desigual de criterios en política exterior y ha reprochado la ausencia de declaraciones oficiales cuando las víctimas son saharauis.

Las críticas se producen en un contexto en el que la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha plegado a los intereses de Marruecos. Fue en 2022 cuando el Gobierno de Marruecos sacó a la luz una supuesta carta de Pedro Sánchez en la que defendía el control del reino alauita sobre el Sáhara Occidental.

El conflicto saharaui permanece alejado de la atención internacional pese a que los enfrentamientos continúan de forma periódica desde hace años. La división territorial sigue marcada por el muro defensivo construido por Marruecos en la década de los ochenta. Esta infraestructura separa los territorios controlados por Rabat de las áreas bajo influencia del Frente Polisario. En la actualidad, en torno al 20 % del territorio del Sáhara Occidental permanece bajo control saharaui, mientras que el resto está administrado por Marruecos.