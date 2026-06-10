Sospechas de traición en el Polisario tras la muerte de Lahib Abdelaziz en un ataque marroquí

La dirección del Frente Polisario trata de fijar su versión sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Lahbib Abdelaziz, hijo del histórico líder saharaui Mohamed Abdelaziz, fallecido el pasado domingo en un ataque que el movimiento atribuye a un dron de Marruecos. Mientras continúan las reacciones internas, han surgido acusaciones sobre una posible infiltración en las estructuras del Polisario que habrían facilitado información al reino alauita.

Se han conocido las declaraciones de Mahmoud Kenti, antiguo preso político saharaui residente en Francia y conocido por sus posiciones críticas con la actual dirección del Frente Polisario. Según ha adelantado Yabiladi, los servicios de inteligencia marroquíes habrían logrado infiltrarse en el denominado Ministerio de Defensa del Polisario. Asimismo, ha explicado que uno de los saharauis a los que ha hecho referencia ya había sido objeto de un informe interno elaborado por los servicios de seguridad del Polisario en marzo de 2023 debido a supuestos vínculos con Marruecos.

Las declaraciones de Kenti se producen pocos días después de la muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz durante una operación militar en la que también fallecieron otros miembros del Polisario. La versión que defiende el antiguo preso político apunta a la posibilidad de que la localización del dirigente saharaui habría sido facilitada por personas vinculadas al entorno de la organización. No obstante, el Polisario no se ha pronunciado al respecto.

Con todo, la muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz ha generado un amplio impacto dentro de la organización debido a su relevancia en las estructuras políticas y militares saharauis. Diversos representantes del Frente han destacado en los últimos días su papel dentro del proceso de renovación generacional de la organización.

Confrontación en el Polisario

El activista sostiene que la desaparición de una figura con peso dentro de la estructura militar saharaui ha provocado interrogantes sobre las circunstancias exactas del ataque y sobre quién podría resultar beneficiado por su ausencia dentro del movimiento.

Estas declaraciones llegan en un momento de máxima tensión para el Polisario, que mantiene su confrontación con Marruecos desde 2020. Curiosamente, Mahmoud Kenti ya protagonizó episodios de confrontación pública con la dirección del Polisario en septiembre de 2021. Entonces impulsó una campaña en redes sociales en la que llamaba a un cambio en la dirección del movimiento mientras Brahim Ghali permanecía hospitalizado en Argelia. Desde entonces, Kenti ha mantenido una posición crítica hacia la actual cúpula del Frente.

La muerte de Lahbib Mohamed Abdelaziz vuelve a situar el foco sobre los equilibrios internos del Polisario en un contexto marcado por la continuidad de las tensiones con Marruecos y por el uso creciente de drones en las operaciones militares desarrolladas en la zona.