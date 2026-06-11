La prensa de Marruecos alaba el silencio de Sánchez tras el asesinato del líder del Frente Polisario

La prensa del país vecino ha celebrado el silencio demoledor del Gobierno de Pedro Sánchez respecto al asesinato de Marruecos a Lahbib Abdelaziz, líder del Frente Polisario e hijo de Mohamed Abdelaziz, histórico dirigente de la organización saharaui entre 1976 y 2016, que defiende la independencia del Sáhara Occidental. Abdelaziz murió junto a otros dos integrantes del movimiento en una operación con un dron que ejecutó Marruecos, algo que aún no ha condenado el Ejecutivo socialista, cada vez más rehén del régimen de Mohamed VI. Este silencio casa a la perfección con la entrega del Sáhara por parte del Gobierno en favor de Marruecos en el año 2022.

No será por falta de ocasiones para condenar este ataque. Y es que, sin ir más lejos, Elma Saiz, portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social y Migraciones, fue preguntada al respecto y tiró balones fuera afirmando que: "Aún no hemos recibido ninguna información oficial sobre este asunto. La cautela es necesaria en todos los casos".

En paralelo, el diario El Mundo reveló que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido a su núcleo más cercano del Ministerio silencio sepulcral sobre este ataque de Marruecos. Por lo que no habrá condena ni valoraciones públicas; tampoco, por el momento, explicaciones oficiales que aclaren cuál es la posición del Gobierno español ante este ataque. "Los departamentos implicados estaban preparados para elaborar contexto y posicionamiento de España, pero la orden ha sido guardar silencio", ha explicado a El Mundo una fuente diplomática española, que habló bajo condición de anonimato.

En este sentido, el digital Yabiladi celebra que "a pesar de la presión de sus aliados, Podemos y Sumar, el Gobierno de Pedro Sánchez prefiere evitar el tema. Esta postura es coherente con la estrategia adoptada por el ejecutivo español respecto al Sáhara Occidental desde el año 2020".

Todo lo contrario ocurre en el Frente Polisario, que ha denunciado que el Ejecutivo socialista no se posicione al respecto sobre el último conflicto en el Sáhara Occidental. En un comunicado, el representante del Polisario en España ha denunciado lo que considera una aplicación desigual de criterios en política exterior y ha reprochado la ausencia de declaraciones oficiales del Gobierno de Sánchez cuando las víctimas son saharauis.

Algo que muestra la hipocresía del Gobierno y del ministro Albares, que no ha dudado en condenar otros ataques similares recientes. "España condena la ruptura del alto el fuego en Oriente Próximo y llama a la desescalada", "España condena el ataque contra los cascos azules de la base Miguel de Cervantes en Líbano", "condena de la escalada de violencia en el sur de Líbano y llamamiento al respeto del alto el fuego", señalan los títulos de los tres últimos comunicados emitidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que sacan a relucir la doble vara de medir de Albares.