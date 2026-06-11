Putin recrudece la censura: confiscará los bienes de los rusos en el extranjero que lo insulten o critiquen al Ejército

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado una ley que permitirá la incautación de bienes y cuentas bancarias de ciudadanos rusos que residan en el extranjero cuando sean considerados responsables de cometer determinados delitos contra los intereses del Gobierno al expresar opiniones críticas contra el Ejército ruso, el propio Putin o equiparen la Unión Soviética al nazismo. Esta norma que refuerza la censura ha sido publicada este miércoles en el portal oficial de información legal del país.

La legislación establece un nuevo mecanismo para actuar contra ciudadanos rusos que vivan fuera del territorio nacional que sean sancionados por infracciones relacionadas con su expresión política. Así, las autoridades podrán ordenar la incautación de activos económicos hasta que se abonen las multas correspondientes. Entre las conductas que contempla esta nueva ley figuran los insultos al propio Vladimir Putin o a funcionarios públicos, así como las opiniones críticas sobre la actuación del Ejército.

Contra la libertad de expresión

La norma también incorpora otras acciones consideradas contrarias a los intereses nacionales. Entre ellas se encuentran las peticiones públicas de sanciones contra Rusia y las comparaciones entre la antigua Unión Soviética y la Alemania nazi. Estas conductas podrán derivar en sanciones económicas cuya ejecución podrá extenderse a bienes y cuentas bancarias. La medida forma parte del recrudecimiento del marco legal aprobado por Moscú en los últimos años en relación con la censura y laminar la disidencia.

Aun así, los bienes afectados por las medidas podrían devolverse a sus propietarios una vez se haya abonado la sanción previamente impuesta. No obstante, la ley contempla que la cuantía de la multa pueda superar el valor de los activos incautados, lo que podría obligar a los afectados a afrontar pagos adicionales. Asimismo, se establece que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2026.