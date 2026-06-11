Rusia amenaza a Canadá y Dinamarca por la fabricación de armas y drones para Ucrania

El Gobierno de Rusia ha acusado a Dinamarca y Canadá de respaldar a Ucrania mediante iniciativas relacionadas con la producción de armamento y equipamiento militar destinado a las Fuerzas Armadas ucranianas. Moscú sostiene que estas actuaciones contribuyen a prolongar el conflicto y ha advertido de que tendrá consecuencias en su planificación político-militar.

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, ha criticado la decisión de facilitar el establecimiento de empresas de la industria militar ucraniana en territorio danés para producir material destinado posteriormente al Ejército de Ucrania. Según ha afirmado, esta cooperación constituye una forma de apoyo al Gobierno de Kiev y dificulta las posibilidades de una solución negociada al conflicto.

En este contexto, ha señalado que la instalación de estas compañías en Dinamarca supone un respaldo a las actividades desarrolladas por las autoridades ucranianas durante la guerra. "Por supuesto, vemos esto como una forma de financiar y apoyar actividades terroristas", ha lamentado, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

Asimismo, ha acusado a Copenhague de "estar obsesionado con el odio hacia Rusia" y de estar dispuesta a "mirar para otro lado cuando empresas ucranianas se involucran en escándalos de corrupción".

Por otro lado, Zajárova ha asegurado además que las autoridades danesas ignoran las cuestiones relacionadas con la seguridad industrial y pasan por alto presuntos casos de corrupción vinculados a empresas ucranianas. La portavoz rusa ha sostenido que el material fabricado por estas compañías terminará siendo utilizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania en operaciones contra territorio ruso.

Advertencia a Canadá por la fabricación de drones

El Ministerio de Exteriores ruso también ha dirigido sus críticas contra Canadá tras la firma de un acuerdo estratégico con Ucrania para la producción conjunta de drones. Moscú ha advertido de que se reserva el derecho a adoptar una respuesta "apropiada" y "acorde" ante esta iniciativa y ha señalado que tendrá en cuenta esta circunstancia en sus decisiones futuras en materia de seguridad y defensa.

A finales de mayo, el Ministerio de Defensa de Canadá anunció un acuerdo con Ucrania para desarrollar y fabricar sistemas de armas no tripuladas en territorio canadiense.

El pacto contempla la producción de vehículos aéreos no tripulados (drones) destinados a las Fuerzas Armadas ucranianas, con el objetivo de reforzar sus capacidades defensivas en el contexto de la invasión rusa. La iniciativa forma parte de la cooperación militar que Ottawa mantiene con Kiev desde el inicio de la guerra.