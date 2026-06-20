Un incendio en un hotel de República Dominicana deja una muerta y casi 1.700 evacuados

Un intenso incendio registrado este viernes en un complejo turístico situado en Bayahíbe, en la costa sureste de la República Dominicana, se ha cobrado la vida de una persona y ha forzado a las autoridades a llevar a cabo la evacuación masiva de cerca de dos mil huéspedes. El fuego se originó en las instalaciones del Viva Dominicus Beach by Wyndham, un conocido recinto vacacional de la zona caribeña.

Las llamas se propagaron con gran celeridad por el recinto debido a las características de sus infraestructuras, dado que muchos de los techos estaban construidos con materiales altamente inflamables como paja y caña. Las autoridades locales han confirmado el fallecimiento de una turista de nacionalidad italiana de 46 años, que no logró sobrevivir a pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) del país ha emitido un comunicado para confirmar que la situación ya se encuentra "bajo control" tras el intenso trabajo de los equipos de extinción. En su informe oficial, el organismo detalla que mantiene la coordinación general de las operaciones junto con los diversos cuerpos de bomberos de la región, que han trabajado de manera ininterrumpida para sofocar el siniestro por completo.

Ante el voraz avance de las llamas, el personal de seguridad del establecimiento y las brigadas internas activaron inmediatamente los protocolos de emergencia. Como medida preventiva inicial, miles de turistas y trabajadores fueron conducidos hacia la franja de arena colindante con el mar para resguardarlos del foco del fuego. Posteriormente, unos 1.690 huéspedes han sido reubicados en otros establecimientos hoteleros cercanos e instalaciones habilitadas por las autoridades.

Además, para evitar males mayores, la dirección de los operativos ordenó de forma preventiva desalojar varios complejos aledaños. Esta drástica decisión se ha tomado con el objetivo de mitigar los riesgos derivados de la densa humareda y del posible desprendimiento de materiales encendidos que estaban siendo arrastrados por las fuertes rachas de viento en la zona.

El Ministerio de Turismo dominicano ha intervenido rápidamente para garantizar el apoyo logístico necesario a los afectados, asegurando así la continuidad de los planes de viaje de los turistas. Del mismo modo, el Ejecutivo local está colaborando estrechamente con las autoridades consulares de Italia ante este trágico incidente.

Por el momento, "las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación", tal y como ha subrayado el COE en su texto oficial. Una comisión técnica correspondiente será la encargada de esclarecer los hechos y determinar de manera fehaciente el origen del siniestro una vez que hayan concluido de forma definitiva todas las labores de emergencia y evaluación en el lugar de los hechos.