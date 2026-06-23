Médicos Sin Fronteras despide a 18 empleados por abusos sexuales a refugiadas en Chad

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha despedido a 18 miembros de su personal en Chad tras investigar decenas de denuncias por presuntos casos de explotación, abuso y acoso sexual en el este del país africano. La organización humanitaria ha confirmado que recibió un total de 59 acusaciones relacionadas con conductas indebidas denunciadas por mujeres refugiadas sudanesas a finales de 2024, después de que una investigación periodística de la agencia Associated Press sacara a la luz presuntos abusos en la zona.

Según ha informado la propia organización en un comunicado, las denuncias afectaban a distintos perfiles vinculados a sus operaciones sobre el terreno, entre ellos empleados contratados, trabajadores por días, contratistas externos y proveedores. MSF ha precisado que las acusaciones hacían referencia a casos de acoso sexual, explotación y abuso cometidos en el marco de sus programas humanitarios en el este de Chad.

Tras varios meses de investigación interna, la ONG ha señalado que parte de las denuncias pudieron ser corroboradas, mientras que otras quedaron sin verificar. En algunos casos, además, no fue posible identificar con claridad ni a las víctimas ni a los presuntos responsables. Según las pesquisas, algunos de los casos investigados apuntan a presuntas relaciones sexuales exigidas a cambio de dinero, empleo o un acceso más fácil a la ayuda humanitaria.

Denuncias e investigación

Según los investigadores, el alcance real de los abusos podría ser mayor, ya que muchas víctimas habrían evitado denunciar por miedo a represalias o a perder el acceso a asistencia. En aquellos expedientes en los que sí se acreditó una conducta grave, la organización asegura haber actuado de forma inmediata con medidas disciplinarias.

Como resultado de ese proceso, 18 trabajadores han sido despedidos y tienen prohibido volver a trabajar con la organización.

Laura Leyser, secretaria general de MSF Internacional, ha reconocido la gravedad de los hechos y ha subrayado el impacto que han tenido sobre las víctimas. "Esta conducta indebida supone una grave violación de los valores y las responsabilidades de MSF", ha afirmado. Además, ha añadido: "Reconocemos el dolor, el daño y el sufrimiento que han padecido las personas supervivientes y lamentamos profundamente que esto haya ocurrido en nuestros programas".

La organización ha explicado que las personas identificadas como supervivientes han recibido apoyo adaptado a sus necesidades, incluyendo atención médica y psicológica, así como asistencia legal cuando ha sido necesario. No obstante, MSF ha evitado ofrecer detalles concretos sobre los casos investigados para preservar la confidencialidad, la privacidad y la seguridad de las personas afectadas.

Refuerzo de protocolos

La ONG también ha anunciado cambios en sus protocolos de actuación en Chad con el objetivo de reforzar la prevención y detección de este tipo de conductas. Entre las medidas adoptadas figuran un refuerzo de los procesos de contratación y de verificación de referencias, mejoras en los mecanismos de denuncia y un aumento de los recursos destinados a protección y supervisión.

"MSF se compromete a proporcionar un entorno de trabajo y de atención libre de explotación, abusos y acoso", ha señalado Leyser. En este sentido, la secretaria general ha animado tanto al personal como a pacientes y miembros de las comunidades locales a denunciar cualquier irregularidad.

Médicos Sin Fronteras opera en Chad desde 1981, donde desarrolla labores de asistencia sanitaria para comunidades refugiadas, desplazadas y población local vulnerable. El este del país se ha convertido además en uno de los principales destinos para quienes huyen de la guerra en Sudán, con cerca de 900.000 refugiados llegados desde el estallido del conflicto en 2023.

Actualmente, la organización cuenta en Chad con 872 empleados contratados localmente, 81 trabajadores internacionales y 390 profesionales sanitarios no contratados que también reciben incentivos económicos por su colaboración.