Alerta en el norte de Japón por un terremoto de magnitud 7,2 con tres fuertes réplicas

Un seísmo de gran intensidad ha sacudido a primera hora de este jueves el norte de Japón. La Agencia Meteorológica de Japón ha registrado un temblor de magnitud 7,2 en la escala abierta de Richter, aunque ha descartado la necesidad de emitir una alerta por riesgo de maremoto en las costas del país. Hasta el momento, las autoridades locales no han notificado informaciones sobre posibles víctimas mortales, heridos de gravedad o daños materiales significativos.

El organismo estatal, que en un primer informe de urgencia había indicado que la magnitud del movimiento telúrico era de 6,9, revisó posteriormente el dato al alza para fijarlo en 7,2. Los sismólogos han detallado que el epicentro se ha situado frente a las costas de la Prefectura de Iwate, localizando el hipocentro del mismo a unos 44 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino.

Según la información oficial facilitada por la citada Agencia, la población que ha sufrido un mayor impacto es Hashikami, ubicada en la vecina Prefectura de Aomori. En esta localidad el temblor se ha sentido con la máxima intensidad registrada en esta jornada. Además, los sistemas de medición han constatado que desde el suceso principal se han producido otras tres réplicas importantes en esa misma zona geográfica.

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Ante esta situación, los expertos han alertado a los ciudadanos de las regiones afectadas de que el riesgo de derrumbes de viviendas y deslizamientos de tierra es muy elevado. Por este motivo, han instado a la población a prestar mucha atención a la evolución de la actividad sísmica y, sobre todo, a las condiciones de lluvia previstas para las próximas horas. "Tome precauciones para garantizar su seguridad evitando las zonas peligrosas a menos que sea absolutamente necesario", ha subrayado la Agencia nipona en su comunicado.

Por otro lado, la institución ha aclarado que el seísmo no cumple con los criterios técnicos para emitir una alerta sobre un posible evento posterior de mayor gravedad frente a las costas de Hokkaido y Sanriku. Pese a ello, ha reiterado que el suelo se encuentra previsiblemente debilitado y que la vulnerabilidad ante posibles corrimientos de tierra provocados por las precipitaciones es mucho mayor de lo habitual.

En el plano político, la primera ministra, Sanae Takaichi, ha tomado el control de la situación desde el primer momento. La jefa del Ejecutivo ha ordenado evaluar con rapidez la magnitud de los desperfectos y colaborar estrechamente con las administraciones locales para coordinar las labores de rescate y asistencia a los damnificados. Para centralizar los esfuerzos, el Gobierno ha constituido una oficina de gestión de crisis y ha convocado a un equipo de respuesta de emergencia.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Takaichi ha asegurado que sus subordinados están operando ininterrumpidamente sobre el terreno. "Siguiendo mis instrucciones, están trabajando diligentemente para evaluar los daños, llevar a cabo las labores de rescate y asistencia, y proporcionar información oportuna y precisa al público", ha aseverado la dirigente. Asimismo, ha pedido a quienes se encuentren en las áreas golpeadas que permanezcan en situación de alerta ante la posibilidad de nuevos sismos de características similares.