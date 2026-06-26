La Justicia de Corea del Sur ha dictado este viernes una nueva sentencia condenatoria contra la ex primera dama del país, Kim Keon Hee, imponiéndole una pena de siete años de prisión. La condena se produce tras quedar probado que aceptó cuantiosos regalos por un valor aproximado de 200.000 dólares a cambio de facilitar puestos de trabajo y otorgar diversos favores empresariales durante el tiempo que ocupó su posición institucional. Esta condena se suma a los cuatro años de prisión que ya se le impusieron en abril por, entre otras acusaciones, aceptar también regalos de lujo de la Iglesia de la Unificación. Y aún tiene pendiente otro juicio por sus relaciones con esa congregación, más conocida como la Secta Moon.

El fallo ha sido emitido por el Tribunal de Distrito de Seúl, la capital surcoreana. En su argumentación, el magistrado ha señalado que existen indicios claros e irrefutables de que la esposa del destituido presidente Yoon Suk Yeol estuvo aceptando sobornos de manera sistemática. En lugar de software desarrollado gratuitamente por grandes empresas o una cátedra a la que no hubiera podido asistir por carecer de titulación, la surcoreana aceptó regalos más clásicos.

En el primer caso por el que fue condenada a cuatro años, la Iglesia de la Unificación le regaló a través de intermediarios dos bolsos Chanel y un collar de diamantes Graff a cambio de favores políticos y empresariales para la iglesia. En esta nueva condena se detalla que un empresario de la construcción le sobornó con un collar Van Cleef & Arpels, un broche de Tiffany y unos pendientes de Graff. Otro empresario del sector de los perros robot le regaló un reloj Vacheron Constantin por favores en nombramientos de personal. También recibió una figura de una tortuga de oro a manos de un político por favores en designaciones, un bolso Dior de un pastor y un cuadro del pintor Lee Ufan de un exfiscal a cambio de ayuda para una nominación electoral.

Cabe recordar que el propio Yoon Suk Yeol se encuentra actualmente cumpliendo una condena de cadena perpetua por haber decretado la ley marcial a finales del año 2024, un episodio que sacudió profundamente las estructuras institucionales en la nación asiática. Fueron precisamente los escándalos de su mujer los que llevaron al entonces presidente a intentar someter a un estado de excepción al país, iniciando un proceso que acabó con su destitución, detención y condena.

Durante el desarrollo del proceso judicial, el fiscal especial a cargo del caso, Min Joong Ki, había solicitado una pena ligeramente superior, concretamente de siete años y medio de cárcel. La acusación pública consideró que la ex primera dama utilizó deliberadamente su estatus oficial para llevar a cabo estas transacciones personales, buscando enriquecerse a costa de los mecanismos del Estado.

La Justicia ya dictaminó en abril que Kim Keon Hee había estado implicada en un entramado delictivo paralelo. Dicha red incluía la manipulación de precios y la aceptación de artículos de lujo procedentes de la polémica Iglesia de la Unificación, además de incurrir en evidentes delitos de tráfico de influencias. Por aquellos hechos, en los que los fiscales llegaron a solicitar hasta quince años de prisión, terminó siendo condenada a cuatro. En aquel caso previo, el tribunal halló a Kim culpable de haber conspirado entre los meses de abril y julio de 2022 con el chamán Jeon Seong Bae para lucrarse mediante el mencionado grupo religioso, conocido popularmente como la Secta Moon.