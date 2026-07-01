Xi Jinping reafirma su compromiso de anexionar Taiwán y promete "reprimir con firmeza" a la isla

Las aspiraciones de China sobre Taiwán se vuelven cada vez más alarmantes. A las constantes maniobras que hace la Armada comunista alrededor de la isla, se suman las últimas declaraciones del presidente de la República Popular, Xi Jinping. Ha afirmado que "la reunificación" con Taiwán es una "misión histórica" y un "compromiso inquebrantable" del Partido Comunista Chino.

Xi Jinping ha aprovechado la celebración del 105.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de China (PCCh) que se ha celebrado en el Gran Palacio del Pueblo, en el centro de Pekín. Allí, ha declarado que "resolver la cuestión de Taiwán" y conseguir la "completa reunificación de China" constituye "una misión histórica" y un "compromiso inquebrantable" para el partido. Además, ha prometido que el futuro inmediato que encara el país apunta a una "nueva era". Con todo, ha pedido a los miembros del partido que se mantengan "firmes en sus convicciones" con el fin de "hacer realidad las misiones" que se ha encomendado el partido.

Por la represión

"Debemos aplicar a fondo la estrategia del partido para resolver la cuestión de Taiwán en la nueva era, adherirnos al principio de 'una sola China' y al Consenso de 1992, y unirnos a la gran mayoría de compatriotas de Taiwán", ha insistido Jinping. Con la habitual retórica comunista, el líder chino ha pedido "reprimir con firmeza a las fuerzas separatistas que abogan por la independencia de Taiwán". Asimismo, ha manifestado que el gigante asiático debe defenderse de las "injerencias externas".

Las relaciones entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, tras la derrota de las fuerzas del Partido Nacionalista Chino en la Guerra Civil, que se instalaron en la isla de Taiwán. Desde entonces, China ha hecho todo lo posible para hacerse con el territorio taiwanés.

Hace apenas unas semanas, la Guardia Costera taiwanesa denunció la intrusión de varios buques de la Armada china en aguas cercanas a la isla de Taiping, en el mar de la China Meridional, que controla Taipéi. Estas maniobras no son nuevas y forman parte de la política de amedrentamiento contra Taiwán. Por su parte, el Consejo de Asuntos Marítimos taiwanés acusó a China de "acosar sistemáticamente" a la antigua isla de Formosa. Es más, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, ha reafirmado que "no cederá soberanía".