Una pareja recibe 21 latigazos en Indonesia por besarse en TikTok

Una pareja de jóvenes ha sido condenada en la provincia indonesia de Aceh a recibir latigazos en público tras ser declarada culpable de incumplir la ley islámica por besarse sin estar casados. La sanción llega después de que ambos protagonizaran un vídeo en TikTok que terminó haciéndose viral.

Según informa EFE, un tribunal islámico de Banda Aceh dictó este jueves la condena contra los dos jóvenes, de 22 y 25 años, que fueron condenados a recibir una veintena de latigazos con una vara de ratán en un acto público. En las imágenes difundidas de la audiencia, ambos comparecieron vestidos con túnicas blancas.

La sentencia del Tribunal de Sharia sostiene que el joven incurrió en una conducta prohibida por la normativa vigente en la región. "El acusado varón participó en actos íntimos como besarse y acariciarse con una mujer que no era su esposa, con el consentimiento de ambas partes", recoge el fallo judicial.

Un vídeo viral en TikTok

El tribunal señala además que las imágenes fueron emitidas en directo a través de TikTok el pasado mes de febrero. El vídeo se volvió viral y propició varias denuncias ante las autoridades locales. Finalmente, la pareja fue detenida en abril.

En la audiencia de este jueves, otras cuatro personas también fueron condenadas a castigos corporales por delitos contemplados en la legislación islámica que rige en Aceh.

La excepción de Aceh

Aceh es la única provincia de Indonesia en la que se aplica de forma oficial la sharia o ley islámica. Esta normativa contempla penas de hasta 100 latigazos por adulterio o por mantener relaciones homosexuales. También castiga otras conductas, como las apuestas, que las mujeres vistan ropa ajustada o que los hombres no acudan a la oración del viernes.

Indonesia es el país con mayor población musulmana del mundo, pero Aceh mantiene un estatus singular desde 2006, cuando el Gobierno central le concedió la potestad de aplicar la ley islámica como parte de un acuerdo de paz destinado a poner fin al conflicto separatista en la región.

Posteriormente, en 2015, las autoridades ampliaron el alcance de esta legislación para que también pudiera aplicarse a ciudadanos no musulmanes, que representan en torno al 1% de la población de la provincia.