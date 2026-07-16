La policía hongkonesa refuerza la censura: detienen a cinco personas por vender libros críticos con el régimen

La Policía de Seguridad de Hong Kong ha detenido este miércoles a cinco personas tras registrar dos librerías acusadas de vender y exhibir publicaciones que, según las autoridades del régimen, incitaban al odio contra el Gobierno local, los jueces y las fuerzas de seguridad.

Los arrestados son tres mujeres y dos hombres a los que se les acusa de "actuar con intención sediciosa". Los cargos pueden conllevar hasta siete años de cárcel. Durante la operación, la policía ha incautado diversas cajas con ejemplares. Asimismo, la policía también ha realizado dos redadas en otras dos librerías.

Contra la libertad de expresión

Coincide la actuación con la apertura de la Feria del Libro de Hong Kong. El Gobierno de la Región Administrativa Especial ha excluido del evento a dos librerías que no forman parte de los canales oficiales, una política para evitar que ideas contrarias al régimen puedan difundirse. La presión del Gobierno a la libertad de expresión se ha intensificado en los últimos meses. Distintas librerías y editoriales han denunciado presiones para cerrar sus establecimientos, a través de auditorías, inspecciones y trabas en la renovación de licencias.

La lucha contra la libertad de expresión es tal que, a finales de junio, la policía detuvo a la concejal prodemocrática Leticia Wong, que además es propietaria de una librería, bajo la sospecha de actuar con intención sediciosa. Wong ha sido de las figuras políticas que más ha denunciado el hostigamiento del Gobierno contra las librerías.

Fue en 2020 cuando entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional, que se había decretado desde Pekín y que obliga al territorio autónomo a "prohibir cualquier acto de traición, secesión, subversión contra el Gobierno Popular Central". De manera que el estatus especial que caracterizaba a Hong Kong se diluye cada vez más. Así, el régimen comunista chino estrecha más el cerco sobre el antiguo territorio británico que va perdiendo, poco a poco, sus libertades.