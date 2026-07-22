El régimen chino lanza un misil desde un submarino nuclear

El Gobierno de China ha justificado este miércoles el reciente disparo de un misil estratégico desde un submarino nuclear hacia aguas del océano Pacífico. Esta confirmación se produce después de que Australia trasladara formalmente a Pekín su rechazo a una prueba militar que eleva la tensión en una región ya de por sí volátil debido al expansionismo del régimen comunista.

El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, ha declarado en rueda de prensa que el ensayo, llevado a cabo el pasado 6 de julio, fue una "actividad rutinaria de entrenamiento militar" por parte del Ejército chino. Según la versión oficial proporcionada por Pekín, este lanzamiento "no estuvo dirigido contra ningún país ni objetivo específico", en un intento de restar importancia a la exhibición de fuerza naval.

Asimismo, el funcionario aseveró que las autoridades chinas notificaron la prueba con antelación a varios países, entre ellos Australia, y defendió que el lanzamiento "cumplió con el derecho internacional y las prácticas de la comunidad internacional". Sin embargo, estas explicaciones no han convencido a las democracias occidentales y a sus aliados en la región del Indopacífico.

La ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, advirtió este miércoles desde Manila que había expresado directamente a su homólogo chino, Wang Yi, que Camberra considera la prueba naval como "desestabilizadora". Este tenso intercambio tuvo lugar durante una reunión bilateral celebrada en los márgenes del encuentro de titulares de Exteriores de la Asean (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático).

La maquinaria propagandística del régimen, a través de la agencia estatal Xinhua, informó de que la Armada china había lanzado "con éxito" este proyectil desde un submarino nuclear hacia aguas internacionales. Pekín sostiene que el ejercicio formaba parte de su plan anual de adiestramiento. El proyectil cayó "con precisión" en la zona prevista, aunque no se han detallado las características exactas del misil ni la clase de sumergible utilizado. Por su parte, el Gobierno de Taiwán ha indicado que el impacto se produjo en aguas cercanas a Nauru, en el Pacífico central, un dato que China ha evitado confirmar.

Durante su comparecencia, Lin Jian también respondió a las críticas australianas sobre la creciente agresividad de Pekín en el mar de China Meridional. Wong había manifestado la "profunda preocupación" de su país por los comportamientos "desestabilizadores y de riesgo" tras un grave incidente entre guardacostas chinos y militares de Filipinas en un atolón en disputa. Fiel a su retórica habitual, el portavoz chino acusó a Manila de "provocaciones deliberadas" y exigió a terceros países que no intervengan en lo que consideran sus asuntos internos.

China reclama de forma unilateral casi la totalidad de las aguas del mar de China Meridional, una vía marítima clave para el comercio global. Esta postura expansionista choca frontalmente con las reivindicaciones de naciones soberanas como Filipinas, Vietnam, Malasia o Brunéi. Además, el régimen de Xi Jinping sigue ignorando de forma sistemática el fallo arbitral de 2016 de la justicia internacional, que invalidó la mayor parte de sus ilegítimas reclamaciones territoriales.