Atrapados bajo los escombros de un centro comercial tras un brutal seísmo en Japón

Un potente terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes el suroeste de Japón y provocó una situación de emergencia en la prefectura de Kumamoto, donde varias personas quedaron atrapadas tras el derrumbe parcial de un centro comercial. El seísmo, que tuvo su epicentro en la isla de Kyushu, ocasionó además incendios, cortes de electricidad, daños en carreteras y puentes, así como decenas de heridos, reavivando el temor de la población a una catástrofe similar a las vividas en el pasado.

Uno de los episodios más graves se produjo en el centro comercial Aeon Mall de Kumamoto. Según informaron los servicios de emergencia, una explosión registrada poco después del terremoto provocó el colapso de la segunda planta del edificio, dejando a numerosas personas atrapadas entre los escombros. Mientras los equipos de rescate trabajaban para localizar supervivientes, varios medios de comunicación japoneses señalaron que podría haber un número considerable de fallecidos. Sin embargo, las autoridades no confirmaron oficialmente esas informaciones y mantuvieron como prioridad las labores de búsqueda y rescate.

El terremoto se registró a las 16:27 hora local. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó de que el movimiento alcanzó el nivel máximo de siete en la escala sísmica japonesa Shindo, que mide la intensidad de las sacudidas y el impacto potencial sobre edificios e infraestructuras. Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos estimó la magnitud del seísmo en 6,8. Tras el temblor principal se produjeron más de 60 réplicas de distinta intensidad, lo que dificultó las operaciones de emergencia y obligó a mantener la alerta en toda la región.

Rescate, evacuaciones y daños en la prefectura de Kumamoto

Blast at shopping mall in Kumamoto after quake An explosion occurred at Aeon Mall Kumamoto on July 28, causing the second floor to collapse and trapping multiple people inside, according to fire officials. For updates: https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/Yf0wGeglbw — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) July 28, 2026

Las imágenes difundidas por la televisión pública NHK mostraron escenas de gran destrucción, con incendios urbanos, edificios dañados, carreteras agrietadas, puentes afectados y un tren de mercancías descarrilado. Además, al menos una docena de viviendas se derrumbaron y alrededor de medio centenar de personas resultaron heridas, muchas de ellas trasladadas a hospitales cercanos. La compañía eléctrica Kyushu Electric confirmó que cerca de 45.000 hogares y establecimientos quedaron sin suministro eléctrico.

Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades ordenaron la evacuación preventiva de unas 300.000 personas hacia refugios habilitados en distintos municipios de la prefectura. Inicialmente también se emitió una alerta por riesgo de tsunami con olas de hasta un metro de altura. No obstante, tras comprobar que el epicentro del terremoto se encontraba tierra adentro y que no se registraban alteraciones importantes en el nivel del mar, la Agencia Meteorológica retiró el aviso pocas horas después.

La primera ministra, Sanae Takaichi, aseguró que el Gobierno seguía evaluando el alcance de los daños y coordinando la respuesta de los servicios de emergencia. Asimismo, confirmó que se estaban produciendo incendios, interrupciones del suministro eléctrico y daños en infraestructuras básicas. Por otro lado, la Autoridad Japonesa de Regulación Nuclear informó de que no se habían detectado anomalías en las centrales nucleares de la región, una noticia especialmente relevante debido al recuerdo del de Fukushima en 2011.

El terremoto también tuvo consecuencias económicas. La empresa fabricante de semiconductores TSMC evacuó a los trabajadores de su planta en Kumamoto mientras evaluaba los posibles daños en sus instalaciones. Además, numerosos servicios ferroviarios fueron suspendidos como medida preventiva para garantizar la seguridad de los pasajeros.