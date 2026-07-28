Un terremoto de magnitud 7,1 sacude el sur de Japón y activa la alerta por tsunami

Un terremoto de magnitud 7,1 ha sacudido este martes la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, y ha provocado una alerta por tsunami, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El movimiento sísmico se produjo a las 16:27 hora local con epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo la zona de Kumamoto, situada en la isla de Kyushu. La JMA indicó que algunas áreas alcanzaron el nivel máximo de intensidad de la escala sísmica japonesa, que mide los efectos del temblor sobre la superficie y su capacidad destructiva.

Alerta por olas de hasta un metro

Tras el terremoto, la Agencia Meteorológica de Japón activó una alerta por tsunami para varias zonas de la costa afectada. Las autoridades esperaban la llegada de olas de hasta un metro de altura en las áreas bajo aviso.

Por el momento, no se han comunicado daños materiales ni víctimas como consecuencia del seísmo. Las autoridades japonesas permanecen pendientes de la evolución de la situación y de posibles efectos posteriores relacionados con réplicas o cambios en el nivel del mar.

La Agencia Meteorológica de Japón tenía previsto ofrecer una comparecencia para ampliar la información sobre el terremoto y sus posibles consecuencias. El país nipón utiliza una escala sísmica propia de siete niveles y algunas localidades de Kumamoto registraron el nivel máximo de esta escala, lo que indica una fuerte agitación del terreno.

Japón, uno de los países con mayor actividad sísmica

Japón se encuentra sobre el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, una amplia zona que concentra una gran parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

Debido a esta exposición, el país cuenta con estrictas normas de construcción y sistemas de prevención preparados para hacer frente a terremotos frecuentes. Los edificios y las infraestructuras japonesas están diseñados con medidas específicas para reducir el impacto de los movimientos sísmicos.

La isla de Kyushu, donde se encuentra Kumamoto, ha registrado en los últimos años varios episodios sísmicos relevantes. Las autoridades mantienen sistemas de vigilancia permanente para detectar terremotos y activar avisos de emergencia cuando existe riesgo para la población.