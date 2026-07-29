Asciende a 13 el número de muertos por el terremoto de 7,1 en el sur de Japón

El balance de víctimas por el terremoto de magnitud 7,1 registrado en la prefectura japonesa de Kumamoto, en la isla de Kyushu, ha ascendido a 13 fallecidos, según ha confirmado la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

La jefa del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno movilizará todos los recursos disponibles para las labores de búsqueda y rescate y ha señalado que el seísmo ha provocado "daños generalizados", con edificios derrumbados, incendios y desperfectos en la red viaria, según recogen medios japoneses como NHK y The Japan Times.

El Gobierno refuerza el dispositivo de emergencia

Tras una reunión del comité de crisis, Takaichi ha informado del despliegue de aproximadamente 3.600 efectivos de las Fuerzas de Autodefensa para apoyar las tareas de rescate y asistencia a la poblón. La prioridad, ha dicho, es localizar y rescatar al mayor número posible de personas en las zonas afectadas.

Entre las víctimas mortales confirmadas figuran dos mujeres de unos 20 años que murieron tras el derrumbe de un centro comercial en la ciudad de Kashima, donde también se produjo una explosión después del terremoto, según las autoridades de la prefectura de Kumamoto.

Además, la Policía informó de que una persona fue localizada con vida entre los escombros de una vivienda derrumbada en la localidad de Yatsushiro, aunque falleció posteriormente en el hospital, según la cadena japonesa Asahi.

Miles de hogares afectados por los cortes de suministro

El terremoto, cuyo epicentro se situó a 10 kilómetros de profundidad, estuvo seguido poco después por una réplica de magnitud 6,1, también en la prefectura de Kumamoto. Además, se produjeron más de 60 réplicas de distinta intensidad, dificultando las operaciones de emergencia y obligando a mantener la alerta en toda la región.

Como consecuencia del seísmo, unas 48.000 viviendas permanecieron afectadas por un apagón eléctrico, mientras que otras 500 sufrieron interrupciones en el suministro de gas, según el último balance facilitado por las autoridades.