Al menos 25 muertos y 44 heridos tras caer un autobús por un barranco en Argelia

Al menos 25 personas han muerto este viernes y otras 44 han resultado heridas como consecuencia de un accidente de autobús en la provincia de Bumerdés, en el norte de Argelia, según las cifras facilitadas por los servicios de Protección Civil del país.

Los servicios de Protección Civil acudieron al lugar de los hechos sobre las 09:41 horas (hora local) tras producirse el accidente del autobús, que ha caído por un barranco en la carretera nacional 24 en dirección a El Kerma, a las afueras del municipio de Bumerdés.

Drame à Boumerdès. Un autocar en provenance de Sétif a dérapé avant de tomber dans un ravin, faisant 25 morts et 44 blessés, selon un bilan provisoire de la Protection civile.https://t.co/7j42cJALna pic.twitter.com/P8bzpUmtXl — TSA Algérie (@TSAlgerie) July 31, 2026

El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas. "Se hará justicia con mano de hierro y sin clemencia una vez que las investigaciones esclarezcan las circunstancias del suceso", ha señalado en un comunicado difundido por la Presidencia.

Por su parte, el primer ministro argelino, Sifi Ghrieb, se ha personado en el lugar de los hechos y posteriormente ha visitado a las víctimas en el hospital para conocer su estado de salud, según ha recogido la agencia de noticias APS.