El Gobierno de Marruecos ha manifestado formalmente su disposición a repatriar a todos sus menores de edad no acompañados que se encuentran actualmente en España, aunque condiciona el inicio de las devoluciones a que la administración española elimine de una vez por todas "los obstáculos judiciales y administrativos que impiden hacerlo", según ha revelado este jueves una fuente diplomática del país a la agencia EFE.

Desde las esferas oficiales marroquíes se insiste en situar la responsabilidad directa del parón en la maraña burocrática y legal de nuestro país. "Marruecos ha asumido compromisos muy claros sobre este asunto. Existen instrucciones del rey (Mohamed VI) para trabajar en favor del retorno de estos menores no acompañados a su país de origen, Marruecos", ha remarcado de forma tajante la citada fuente.

Asimismo, la representación diplomática de Rabat ha denunciado la manipulación mediática y partidista con la que, a su juicio, se aborda sistemáticamente esta problemática en nuestro país. Según sostiene, buena parte de los medios de comunicación y de las fuerzas políticas españolas abordan el drama de los menores de edad no acompañados "como si Marruecos hubiera incumplido un compromiso", un relato interesadamente distorsionado que la diplomacia marroquí rechaza plenamente, cargando duramente contra la utilización de este drama social con fines "políticos".

Desde el reino alauita se recalca además que la voluntad de repatriar a estos jóvenes no responde a una postura novedosa ni improvisada. El compromiso de retorno ya quedó formalmente articulado en una declaración conjunta firmada por los Ministerios del Interior de España y Marruecos en junio de 2021. En este sentido, las autoridades del país vecino sostienen que las labores de identificación de los jóvenes están avanzadas y que este trámite "no constituye un impedimento para su retorno".

El verdadero tapón, subrayan desde Rabat, se sitúa íntegramente dentro de las fronteras españolas y en su marco normativo garantista. "El obstáculo son las medidas administrativas y, en ocasiones, judiciales en España. El menor no puede regresar o no puede beneficiarse de esta operación de cooperación. Existen obstáculos en la legislación española vigente, en la que los menores reciben un tratamiento específico", ha censurado la fuente diplomática.

A esta parálisis del entramado institucional y legislativo español se suma, según las mismas fuentes, la constante interferencia ideológica del entramado de las ONG. La diplomacia marroquí denuncia que estas organizaciones promueven posturas que buscan forzar y perpetuar la estancia ilimitada de los menores en la red asistencial y en los centros de acogida españoles. Esta presión por parte del entramado asistencial genera, a juicio de Rabat, una cortina de humo mediática orientada a achacar falsamente a Marruecos una supuesta falta de voluntad para ejecutar las repatriaciones, cuando "la realidad es otra".

Frente a la narrativa oficialista y la inacción administrativa, la diplomacia de Marruecos reafirma la vigencia de su disposición a ejecutar las devoluciones acordadas. "La realidad sobre el terreno es que Marruecos siempre ha estado abierto a esta cuestión y que, al más alto nivel del Estado, existía un compromiso. Marruecos cumple sus compromisos y desea seguir cumpliéndolos ahora, siempre que se levanten las trabas judiciales y administrativas, para poder trabajar de una manera fluida sobre este asunto", han aseverado con firmeza las fuentes consultadas.

Ya en 2024, el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Naser Burita, recalcó de forma pública la plena disposición de Rabat para hacerse cargo y acoger de vuelta a los menores repartidos por los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Burita puso entonces el foco en las evidentes "lagunas" procedimentales y legislativas de los marcos europeos como el principal freno para formalizar las repatriaciones. El canciller marroquí urgió a atajar de inmediato tales deficiencias operativas y legales que, según advirtió, terminan por alimentar y favorecer la impunidad con la que operan las mafias del tráfico de personas en las rutas migratorias.