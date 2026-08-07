Un niño de 15 años roba una pistola a sus abuelos, los mata y luego asesina a 6 personas más en su escuela

Un tiroteo registrado este viernes en la Escuela Debsirin Nonthaburi, en la provincia tailandesa de Nonthaburi, al norte de Bangkok, ha dejado siete muertos y 15 heridos, según el balance ofrecido inicialmente por la Policía tailandesa. Entre los fallecidos se encuentra el presunto autor de los disparos, mientras que las autoridades han localizado también muertos en su vivienda a sus abuelos.

El viceministro tailandés de Interior, Polapee Suwunchwee, explicó que el sospechoso vivía con sus abuelos y que ambos fueron encontrados muertos en la vivienda. Las primeras investigaciones apuntan a que el suceso pudo comenzar en ese domicilio antes de que el sospechoso acudiera al centro educativo.

Las autoridades, sin embargo, no han determinado el motivo de lo ocurrido. "Creemos que el incidente probablemente comenzó en la casa antes de que llegara a la escuela. Aún desconocemos el motivo de lo ocurrido", afirmó Suwunchwee ante los medios.

Por tanto, la Policía todavía no ha establecido por qué murieron los abuelos ni qué relación concreta existe entre sus muertes y el posterior tiroteo en la escuela.

El arma utilizada era, según las primeras investigaciones, una pistola compacta registrada a nombre del abuelo, que había sido profesor. Las autoridades no han precisado si ejerció en el centro atacado.

Siete muertos y 15 heridos

La Policía informó inicialmente de siete fallecidos, entre ellos el presunto autor, tres profesores y tres estudiantes. Además, otras 15 personas resultaron heridas y dos de ellas se encontraban en estado crítico, según el balance policial difundido durante las primeras horas.

El sospechoso también murió durante el incidente. Según la información disponible, se quitó la vida de un disparo y fue localizado en el interior del centro educativo.

Las autoridades no han confirmado oficialmente la edad del presunto autor. Informaciones difundidas en Tailandia lo identificaron como un estudiante de secundaria de 15 años, pero este dato todavía no ha sido confirmado por la Policía.

El tiroteo ocurrió en una escuela cercana a Bangkok

Los primeros avisos policiales se produjeron alrededor de las 10.00 horas del viernes, hora local. El centro afectado, la Escuela Debsirin Nonthaburi, fue desalojado y quedó bajo control de la Policía y del personal del Ministerio de Educación.

Se trata de un centro educativo público situado aproximadamente 15 kilómetros al noroeste de Bangkok, destinado a alumnos de entre 12 y 18 años. Forma parte de una de las redes de escuelas públicas más antiguas y prestigiosas de Tailandia.

El suceso se produce meses después de otro tiroteo registrado en febrero en una escuela de Hat Yai, en el sur del país, en el que murió la directora del centro.