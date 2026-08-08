Trump reafirma su apoyo a los planes de Mohamed VI en el Sáhara en plena invasión de Ceuta

En medio del caos por la invasión de más de 50.000 ilegales llegados de Marruecos a Ceuta y Melilla, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha vuelto a reafirmar su apoyo a la marroquinidad del Sáhara Occidental además de presumir de una "valiosa alianza" con el régimen de Mohamed VI, que ha conseguido socios fiables y de gran importancia como son Estados Unidos e Israel. Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin rumbo en materia exterior y mostrando su extrema debilidad frente a los chantajes de Marruecos, que, al igual que ha conseguido el Sáhara, quiere adueñarse de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias.

Trump celebró "el sabio liderazgo" y el "compromiso por la paz" del monarca Mohamed VI en el aniversario de su ascensión al trono de Marruecos y reiteró su pleno apoyo al plan marroquí para el Sáhara Occidental como única forma, a su entender, de romper el histórico statu quo en la zona. "Estados Unidos es claro: reconocemos la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y apoyamos la propuesta marroquí de una autonomía seria, creíble y realista como única base para alcanzar una solución", insistió Trump en su telegrama de felicitaciones recogido por la agencia oficial de noticias marroquí, MAP.

"Cualquier otra línea de actuación solo prolongaría el statu quo, lo cual es inaceptable. Este conflicto debe terminar ahora, y Estados Unidos seguirá impulsando avances hacia este objetivo", ha declarado. En términos generales, Donald Trump ha aplaudido la figura del monarca alauí, cuyo "sabio liderazgo" ve como "un pilar de estabilidad" dentro de la larga relación entre ambos países, que cumple este año su 250 aniversario.

"El compromiso constante de Marruecos de trabajar por la paz, combatir el extremismo y proteger la seguridad de los estadounidenses y los marroquíes, incluso a través de su papel fundamental en los Acuerdos de Abraham, refleja una valiosa alianza para Estados Unidos. Con ese fin, también trabajaremos juntos para garantizar la seguridad de la región del Sahel", ha indicado Trump. "Su visión de crecimiento abre perspectivas de prosperidad para nuestros dos pueblos y nuestras economías", ha añadido el presidente estadounidense, quien ha dado instrucciones a su equipo para "que trabajen en pro del desarrollo económico y social de Marruecos, incluyendo la región del Sáhara Occidental".

"La tecnología y la innovación estadounidenses, que gozan de la confianza de Estados Unidos, seguirán siendo aliadas de Marruecos durante los próximos 250 años en todos los sectores estratégicos, especialmente en energía, inteligencia artificial, minerales de tierras raras y defensa", ha concluido, en un mensaje donde avanza "una nueva era de relaciones" en la que los intereses de ambos países tendrán "carácter prioritario".

En este sentido de complicidad, hay que recordar que hace apenas una semana, el rey de Marruecos premió a Trump con una autopista que une Marruecos con el Sáhara Occidental en busca de agasajarlo aún más.

El plan expansionista que amenaza a España

Un socio clave para Marruecos, que, sumado a Israel y a otra decena de países, puede ser determinante para conseguir el apoyo para llevar a cabo los planes expansionistas del monarca marroquí, que después de conseguir el Sáhara pretende establecer el Gran Marruecos. Un plan que consiste en anexionar Ceuta, Melilla, las Islas Canarias, el islote Perejil, Mauritania y parte de Malí al mapa de Marruecos.

Una serie amenaza para España que no está combatiendo el Gobierno de Pedro Sánchez, rehén del espionaje de Pegasus, que sigue sin defender las fronteras y diciendo que Marruecos es un "socio fiable" mientras impulsa invasiones sin importar que sus ciudadanos acaben en los tribunales o mueran en el mar.