Australia obliga por primera vez a declarar el género y la orientación sexual en el censo

Australia celebra este martes su censo nacional de población y vivienda, una consulta obligatoria que cada cinco años ofrece una fotografía demográfica del país y que ahora incorpora por primera vez preguntas sobre género y orientación sexual.

El cuestionario, de 66 preguntas, debe ser completado por las personas que se encuentren en Australia en la noche de este 11 de agosto, incluidos ciudadanos, residentes extranjeros, estudiantes internacionales y visitantes, mientras que los diplomáticos extranjeros y sus familias están excluidos.

La principal novedad de este año es que las personas mayores de 16 años deberán responder sobre su identidad de género y orientación sexual, mientras que también se pregunta, como en ocasiones anteriores, por el sexo registrado al nacer.

Según la Oficina Estadística Australiana (ABS, por sus siglas en inglés), el objetivo es obtener por primera vez una imagen estadística nacional de la población LGBTIQ+ y que esta información pueda utilizarse para la creación de políticas públicas.

Bajo amenaza de multa

La participación en el censo es obligatoria y quienes no completen el formulario pueden enfrentarse a una multa de hasta 364 dólares australianos (unos 220 euros) por día de retraso, mientras que proporcionar deliberadamente información falsa o engañosa puede conllevar una sanción de hasta 3.640 dólares australianos (2.225 euros).

El formulario permite también por primera vez este año declarar cuatro ascendencias, frente a las dos de censos anteriores, para reflejar la diversidad cultural de Australia. Estas respuestas se cruzarán con información sobre país de nacimiento, idioma y otros indicadores sociales.

El censo también mantiene preguntas sobre edad, empleo, educación, religión, vivienda y composición de los hogares. Sus resultados sirven para orientar decisiones sobre sanidad, escuelas, transporte, infraestructuras y servicios sociales.

Un país que crece por la inmigración

Australia cuenta actualmente con 27,8 millones de habitantes, según el último dato oficial disponible, correspondiente al 31 de diciembre de 2025. La población creció un 1,5 % durante ese año, impulsada principalmente por la inmigración.

Las autoridades aseguran que la información individual está protegida por ley y que otros organismos públicos no pueden acceder a las respuestas personales. Los primeros resultados del censo se publicarán en junio de 2027.