Marruecos permite desembarcar a cientos de pasajeros de un crucero LGTBI+ pese a castigar la homosexualidad

Cientos de pasajeros del Celebrity Equinox, un barco fletado exclusivamente para un crucero dirigido a la comunidad LGTBI+, han recorrido este lunes Tánger durante una escala de nueve horas en Marruecos, un país que mantiene en vigor penas de prisión para las relaciones entre personas del mismo sexo. Las autoridades marroquíes permitieron tanto la llegada del buque como el desembarco de sus ocupantes, aunque públicamente han guardado silencio sobre su presencia.

El crucero atracó en el puerto de Tánger a las 7:00 horas después de partir de Ibiza y volvió a hacerse a la mar a las 16:00 horas rumbo a Lisboa, según la información recogida por The Objective. Durante ese intervalo, sus pasajeros pudieron moverse por la ciudad y visitar lugares como la Medina de Tánger, la Kasbah y Grand Socco, además de diferentes mercados y establecimientos.

Según la información a la que ha tenido acceso el citado medio, la estancia transcurrió con normalidad y no se produjeron incidentes en las calles de la ciudad. Los viajeros pudieron desplazarse por los principales puntos turísticos durante las horas en las que el barco permaneció atracado.

La presencia del Celebrity Equinox también ha tenido repercusión en medios locales, que han puesto el foco en la ausencia de una reacción oficial. No hubo una recepción pública por parte de las autoridades locales ni se difundieron declaraciones sobre la llegada de un crucero específicamente destinado al público LGTBI+.

Una ruta de nueve noches por el Mediterráneo

Detrás del viaje se encuentra una compañía especializada en la organización de cruceros y vacaciones para el público LGTBI+. La empresa ha fletado el Celebrity Equinox durante nueve noches, del 6 al 15 de agosto, para realizar un recorrido que comienza y termina en Barcelona.

Después de partir de la capital catalana, el itinerario pasa por Ibiza, Tánger, Lisboa, Oporto y A Coruña antes de regresar a Barcelona. El barco dispone de 1.426 camarotes y la compañía promociona esta ruta como su primer crucero de gran capacidad por el Mediterráneo.

La empresa presenta, además, el Celebrity Equinox como un barco exclusivamente LGTBI+ durante este viaje e incluye Tánger entre las escalas de su primer gran crucero mediterráneo. La ciudad marroquí aparece promocionada como una parada de carácter cultural y la organización anima a los pasajeros a conocer sus principales enclaves turísticos.

Marruecos mantiene las penas de prisión

La normalidad con la que se ha producido la escala contrasta con la legislación vigente en Marruecos. El artículo 489 del Código Penal marroquí establece penas de entre seis meses y tres años de cárcel, además de multas de entre 200 y 1.000 dirhams, para quien cometa un "acto impúdico o contra natura" con una persona del mismo sexo.

El precepto continúa formando parte del Código Penal y no ha sido derogado. Organizaciones internacionales llevan años denunciando su utilización para perseguir las relaciones entre personas del mismo sexo. Human Rights Watch, por ejemplo, ha criticado reiteradamente las duras penas de prisión y las multas económicas a las que está sometida la población gay en Marruecos.

Después de permanecer cerca de diez horas en Tánger, el Celebrity Equinox puso rumbo a Lisboa. Desde allí, el itinerario continuará hacia Oporto y Coruña. En la ciudad gallega, los pasajeros tienen previsto observar el eclipse solar antes de completar el viaje y regresar a Barcelona el 15 de agosto.