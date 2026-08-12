Detenido un mexicano en Tokio por intentar introducir 200 lagartos escondidos en calcetines

La Policía Metropolitana de Tokio ha confirmado este miércoles el arresto de un ciudadano de nacionalidad mexicana acusado de contrabando, tras descubrir que trataba de introducir ilegalmente en el país asiático un gran número de reptiles. El hallazgo se produjo cuando los agentes aduaneros revisaron su equipaje y encontraron los animales hábilmente ocultos en prendas de ropa, concretamente en varios pares de calcetines.

El individuo, de 23 años e identificado por las autoridades como Daniel Isaac Velasco Baltazar, fue interceptado el pasado 8 de agosto a su llegada al aeropuerto de Haneda. Según las pesquisas policiales, el sospechoso había volado desde Corea del Sur con destino a Japón, llevando consigo una maleta que escondía un auténtico zoológico clandestino.

Entre las pertenencias del detenido, los oficiales japoneses hallaron inicialmente nueve ejemplares del dragoncito del sur de la Sierra Madre Oriental —conocido científicamente como Abronia graminea—. Sin embargo, la agencia EFE, citando a Jiji Press, ha detallado que la cifra total de reptiles descubiertos en el equipaje ascendió a unos 200 ejemplares, repartidos en más de una veintena de calcetines. Uno de los animales fue encontrado sin vida debido a las precarias condiciones del traslado.

El motivo detrás de este grave delito medioambiental es el lucrativo mercado negro de especies exóticas. Durante los interrogatorios policiales, el propio Velasco Baltazar confesó que había adquirido estos animales en México, pagando por ellos unas cantidades irrisorias que oscilaban entre los 3,5 y los 4,7 dólares por ejemplar. El margen de beneficio esperado era enorme, puesto que en Japón estos lagartos, también llamados dragoncitos del sur de la Sierra Madre Oriental, alcanzan un precio de venta aproximado de 100.000 yenes cada uno, unos 627 dólares al cambio actual.

La exitosa operación policial no fue fruto del azar. Las autoridades contaban con una denuncia anónima que alertaba con precisión sobre los planes del contrabandista. Al parecer, el joven tenía la intención de comercializar los reptiles de forma ilícita aprovechando la celebración de un inminente evento de compraventa de animales exóticos en territorio japonés.

Ahora, el acusado se enfrenta a un duro proceso judicial por violación de la ley de aduanas. Esta normativa nipona exige de forma estricta un permiso oficial del país exportador para regular el comercio internacional de flora y fauna, con el fin de proteger la biodiversidad. Por este delito, la legislación japonesa contempla penas que pueden llegar a los cinco años de prisión o sanciones económicas de hasta 10 millones de yenes, lo que equivale a unos 62.700 dólares estadounidenses.