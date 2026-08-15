Marruecos condena a una treintena de jóvenes por intentar entrar en Melilla el día de la invasión en Ceuta

El Juzgado de Primera Instancia de Nador, una de las ciudades más próximas a Melilla, ha condenado a cerca de una treintena de jóvenes, entre ellos dos mujeres, a cuatro meses de prisión por su participación en los incidentes registrados durante un intento de entrada irregular en Melilla desde la localidad marroquí de Beni Ansar y otras zonas próximas a la frontera durante el 31 de julio, mismo día que la invasión de Ceuta. La sentencia, dictada tras la tercera sesión del juicio, impone además a los procesados una multa de 500 dirhams, que al cambio son unos 45 euros. En el caso de las dos mujeres, el tribunal acordó sustituir las penas de prisión por trabajos en beneficio de la comunidad.

El procedimiento tiene su origen en los incidentes registrados recientemente en Beni Ansar y otros puntos próximos a Melilla, donde cientos de inmigrantes intentaron cruzar ilegalmente a la ciudad española. Los hechos derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad marroquíes y actos de vandalismo, según describe la prensa local marroquí.

Los procesados se enfrentaban a acusaciones relacionadas, entre otros hechos, con insultos y violencia contra los agentes marroquíes, daños a la propiedad y obstrucción de la actuación de las fuerzas de seguridad. Los altercados provocaron además el cierre durante aproximadamente 40 horas del paso fronterizo de Beni Ansar, antes de que los detenidos fueran puestos a disposición judicial.

La vista se celebró bajo un amplio dispositivo de seguridad desplegado en los alrededores del Juzgado de Primera Instancia de Nador, con presencia de efectivos de la Dirección Regional de Seguridad y unidades antidisturbios para controlar los accesos y evitar posibles incidentes.

Una vez conocida la sentencia, efectivos de la Gendarmería Real trasladaron bajo custodia a varios de los condenados hasta la prisión local de Selouane para iniciar el cumplimiento de las penas impuestas. De este modo castiga Marruecos a varios de los más de 400 inmigrantes ilegales que cruzaron a Melilla durante el 30 y 31 de julio.