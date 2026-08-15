Un devastador terremoto de magnitud 7,7 deja al menos 38 muertos en Indonesia

Al menos 38 personas han muerto y numerosas han resultado heridas tras el terremoto de magnitud 7,7 registrado este sábado frente a la costa norte de la isla de Flores, en Indonesia. Las autoridades continúan las labores de búsqueda y rescate mientras evalúan los daños provocados por el seísmo y sus réplicas.

El jefe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia, el teniente general Suharyanto, confirmó desde Yakarta la cifra de 38 fallecidos en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según informó la agencia de noticias Antara.

La cifra de víctimas había comenzado siendo inferior. En un primer balance, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres informó de 14 muertos: seis en Manggarai, cinco en Manggarai Oriental y tres en Sikka. Posteriormente, el número de fallecidos aumentó hasta los 38.

El terremoto se produjo a las 04:58 horas del sábado, hora local, con el epicentro situado frente a la costa norte de Flores. Según la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia, el foco se encontraba a una profundidad de solo 15 kilómetros.

La escasa profundidad del seísmo ha contribuido a que sus efectos se sintieran con intensidad en distintas zonas de la isla. Numerosas viviendas han sufrido daños y cerca de 2.000 residentes han tenido que ser evacuados.

Daños en un puerto y un hospital

Entre las infraestructuras afectadas se encuentra el puerto de Lorens Say, situado en el distrito de Sikka, en la zona oriental de Flores. Un hospital de Maumere también ha resultado dañado como consecuencia del terremoto.

Además, las autoridades han informado de daños en cinco terminales aeroportuarias del país, mientras los equipos de emergencia continúan inspeccionando las zonas afectadas para determinar el alcance de los desperfectos.

La magnitud del terremoto provocó también la emisión de una alerta preventiva de tsunami para las zonas costeras próximas al epicentro. Sin embargo, las autoridades indonesias retiraron posteriormente la advertencia después de evaluar la situación.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica comunicó oficialmente que había finalizado la alerta temprana de tsunami vinculada al terremoto.

Réplicas y operaciones de rescate

Tras el movimiento principal se registraron varias réplicas en la misma región, con magnitudes comprendidas entre 5,6 y 6,1.

Los equipos de emergencia permanecen desplegados en Flores para evaluar los daños y buscar posibles víctimas. Las autoridades esperan disponer de información más completa a medida que avancen las operaciones de búsqueda y rescate.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres ha señalado que numerosas familias se han visto afectadas por el terremoto. Las autoridades locales mantienen las actuaciones destinadas a atender a las personas evacuadas y comprobar el estado de las construcciones.

Indonesia se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una elevada actividad sísmica y volcánica. Esta franja se extiende por distintas áreas del Pacífico, desde Japón e Indonesia hasta la costa occidental de América.

La localización del país en esta región explica su exposición habitual a terremotos, aunque el balance de víctimas y daños del seísmo de Flores continúa pendiente de las evaluaciones que realizan los equipos desplegados sobre el terreno.