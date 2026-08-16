Al menos 53 muertos y 135 heridos tras el fuerte terremoto de 7,7 en Indonesia

El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sábado la costa de la isla indonesia de Flores ha dejado por ahora al menos 53 muertos y 135 heridos, según el último balance de la Agencia de Gestión de Desastres Local de Indonesia. Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate y trabajan para atender a los desplazados y restablecer las infraestructuras dañadas.

La Agencia de Gestión de Desastres Local informó de fallecidos en seis distritos de Flores. Manggarai concentra 25 víctimas mortales, seguido de Manggarai Oriental, con 20; Sikka, con cuatro; Ende, con dos; y Nagekeo y Manggarai Occidental, con una víctima cada uno.

El seísmo también causó 135 heridos, de los que más de medio centenar se encuentra en estado grave. En su último balance, la agencia no comunicó la existencia de personas desaparecidas entre los escombros.

El gobernador provincial, Emanuel Melkiades Laka Lena, señaló que el terremoto ha provocado víctimas mortales y heridos, además de daños en viviendas e instalaciones públicas e interrupciones en las actividades de la población.

Las autoridades han centrado sus esfuerzos en la búsqueda y evacuación de víctimas, la atención sanitaria y el suministro de productos básicos. También trabajan para habilitar refugios y recuperar el acceso a las zonas afectadas por los daños en carreteras y otras infraestructuras.

Más de 5.000 desplazados

Más de 5.000 habitantes de Flores permanecen desplazados este domingo. Las autoridades continúan recopilando y verificando los datos sobre las personas evacuadas.

Parte de los afectados se encuentra en centros de evacuación habilitados por las autoridades, mientras otros han sido acogidos temporalmente por familiares o conocidos.

El terremoto se produjo alrededor de las 6:00 horas del sábado, según la hora local, cuando el epicentro se encontraba aproximadamente a 62 kilómetros al noroeste de Ende, una de las principales ciudades de la isla.

El movimiento sísmico provocó importantes daños materiales. El último recuento de la Agencia de Gestión de Desastres Local cifra en 154 las viviendas con daños graves, mientras que otras 49 sufrieron daños moderados y 38, daños menores. En balances anteriores, la misma agencia había situado en más de un millar el número de edificios afectados.

995 réplicas registradas

Tras el terremoto principal se han registrado 995 réplicas, aunque únicamente 46 fueron percibidas por la población, según los datos facilitados por las autoridades locales.

Flores cuenta con unos dos millones de habitantes y entre sus principales ciudades se encuentran Ende y Maumere. Las autoridades mantienen las tareas de evaluación de daños mientras prosiguen las operaciones de emergencia.

Indonesia forma parte del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona caracterizada por una intensa actividad sísmica y volcánica asociada a la convergencia de varias placas tectónicas.