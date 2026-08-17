El brote de ébola en RDC es ya el segundo más letal de la historia y el más rápido en expandirse

El actual foco de la enfermedad en la República Democrática del Congo (RDC), que se declaró formalmente el pasado 15 de mayo en la zona oriental de la nación, se ha convertido en la segunda crisis sanitaria por ébola más mortífera desde que existen registros. Las autoridades congoleñas han confirmado que el número de víctimas mortales se eleva a 2.325.

Con un cómputo global de 4.945 infecciones ratificadas, la epidemia sobrepasa en impacto a la que sacudió esa misma región entre los años 2018 y 2020. En aquel periodo se contabilizaron 2.299 defunciones y 3.481 afectados. No obstante, las cifras aún distan del registro documentado en África occidental durante el periodo 2014-2016, cuando perdieron la vida unas 11.000 personas de un total de 28.000 infectados.

Pese a no haber alcanzado esos máximos absolutos, el ritmo de expansión de los contagios resulta notable. El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió recientemente de que la velocidad de propagación actual supera a cualquier precedente, lo que podría desencadenar un escenario de proporciones similares al de hace una década.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) del país ha publicado un boletín con información actualizada hasta la mitad de agosto, revelando que la proporción de desenlaces fatales se ubica en el 47 %. A esto se suma que 730 pacientes permanecen ingresados bajo estricto aislamiento, mientras que 1.040 personas han conseguido superar el patógeno. El rastreo de posibles contagiados ronda el 85,3 %, una tarea fundamental para frenar la escalada.

Este episodio supone la decimoséptima vez que la epidemia irrumpe en el territorio congoleño, erigiéndose como la etapa de mayor afección a la que ha hecho frente el país. Las autoridades sanitarias señalan que la enfermedad castiga a seis demarcaciones: Ituri, considerada el epicentro, Kivu del Norte, Haut-Uélé, Tshopo y Bas-Uélé. En esta última se verificó la primera muerte hace pocos días. Por el contrario, Kivu del Sur encadena casi tres meses sin reportar positivos.

Los expertos inciden en que la circulación del virus es sumamente intensa, exigiendo un refuerzo continuo en los protocolos de cuidado y observación comunitaria. Un informe reciente de la revista científica Science apunta a que los primeros casos reales pudieron darse a principios de año, meses antes de la confirmación oficial. Además, el contagio cruzó temporalmente la frontera hacia Uganda, aunque dicho país logró ser declarado libre del virus a finales de julio tras una veintena de contagios.

Esta epidemia corresponde a la cepa de Bundibugyo, que conlleva una tasa de letalidad que oscila entre el 30 % y el 50 %. La OMS recuerda que, para esta mutación en concreto, no existe en la actualidad una vacuna autorizada ni un tratamiento específico. Cabe recordar que este patógeno se transmite por contacto directo con los fluidos corporales de personas o animales que portan la infección, provocando fiebres hemorrágicas de extrema gravedad.