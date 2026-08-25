China prepara su primera ley específica para coches autónomos y fija quién pagará las infracciones

China prepara una reforma de su Ley de Seguridad Vial que incorpora por primera vez un capítulo específico sobre los vehículos de conducción autónoma, en un momento en el que el país acelera el desarrollo y despliegue de tecnologías como los robotaxis y los sistemas inteligentes de transporte.

El borrador de modificación de la norma fue presentado este martes para su primera revisión ante el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, según informó la agencia oficial Xinhua. El texto establece nuevas reglas sobre la responsabilidad en caso de infracciones cometidas por vehículos autónomos.

La propuesta consta de nueve capítulos y 170 artículos e incluye disposiciones específicas para los automóviles de conducción autónoma. También define los conceptos de vehículo autónomo y función de asistencia a la conducción y aborda cuestiones relacionadas con las bicicletas eléctricas y otros problemas de seguridad vial.

Una de las principales novedades afecta a la responsabilidad por las infracciones. Cuando un vehículo autónomo cometa una infracción de tráfico mientras tenga activada la función de conducción autónoma, el fabricante o el importador deberán asumir la responsabilidad, según Xinhua.

La regulación diferencia estos vehículos de aquellos que circulen sin activar el sistema autónomo. En ese caso, así como cuando se trate de automóviles equipados únicamente con sistemas de asistencia a la conducción, se aplicarán las normas previstas para los vehículos no autónomos.

Un sector bajo mayor supervisión

La reforma llega después de que las autoridades chinas reforzaran la supervisión sobre la conducción autónoma tras un incidente ocurrido en abril en Wuhan, en el centro del país.

Más de un centenar de vehículos autónomos de Baidu quedaron detenidos de manera repentina en distintas calles de la ciudad. El episodio provocó numerosas llamadas a la Policía de Tráfico y dejó temporalmente atrapados a pasajeros, aunque no se produjeron accidentes ni heridos.

Las autoridades revisaron entonces la seguridad del sector y suspendieron temporalmente la concesión de nuevos permisos para robotaxis. Posteriormente, las autorizaciones comenzaron a reanudarse de forma gradual, según la información disponible.

Baidu, Pony.ai y WeRide

China cuenta con varias empresas que han desarrollado programas de prueba y explotación comercial de vehículos autónomos. Entre ellas se encuentran Baidu, Pony.ai y WeRide, que han desplegado robotaxis en distintas ciudades del país.

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El desarrollo del sector también ha atraído a fabricantes extranjeros. Entre ellos figura la estadounidense Tesla, que pretende ampliar en China las capacidades de conducción asistida de sus vehículos.