Mohamed VI indulta a otros 630 condenados, incluidos 15 terroristas islámicos más

El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha indultado a 634 condenados, entre ellos 15 terroristas islámicos, en el marco del aniversario del nacimiento de Mahoma, según ha confirmado este martes el Ministerio de Justicia marroquí. Indultos que se suman a los 2.000 concedidos hace menos de un mes coincidiendo con la Fiesta del Trono y la invasión de más de 80.000 inmigrantes ilegales -incluidos terroristas islámicos- llegados desde el país vecino a Ceuta.

De los 634 beneficiarios, algunos han sido premiados con la libertad, mientras que cerca de 450 verán reducidas sus penas de cárcel. En cuanto a la veintena de terroristas islamistas agraciados por el rey de Marruecos, el Ministerio de Justicia ha recalcado que "han expresado su apoyo a las constantes y valores sagrados de la nación y a las instituciones nacionales", además de "modificar su orientación ideológica y rechazar el extremismo y el terrorismo".

Según los datos del Ministerio de Justicia analizados por Libertad Digital, desde el año 2018, el monarca del país africano ha concedido cerca de 70.000 indultos a presos condenados en las cárceles marroquíes, de los cuales unos 200 corresponden a condenados por terrorismo o extremismo islámico.

Chantaje de Marruecos a Sánchez

En este sentido, conviene recordar que Marruecos está utilizando la inmigración —con delincuentes y yihadistas— como arma de chantaje contra el Gobierno de Pedro Sánchez para sacar rédito y llevar a cabo sus ambiciones expansionistas sobre territorios españoles como Ceuta, Melilla o las Islas Canarias.

Pero España no solo tiene un problema con Marruecos. También lo tiene con el yihadismo. Como ya informó este diario, el año pasado, las operaciones antiterroristas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dejaron 100 detenidos en España por delitos relacionados con el yihadismo. De este modo, 2025 pasó a ser el segundo año con más detenciones por yihadismo en la historia de España desde que hay registros.