Un ministro marroquí pide liberar las "ciudades ocupadas" de Ceuta y Melilla ante Mohamed VI

El ministro marroquí de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, ha planteado la reivindicación de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y lo ha hecho con motivo de una festividad religiosa presidida por el rey Mohamed VI y en la que también han estado presentes el príncipe heredero, Mulay Hasán, y el primer ministro, Aziz Ajanuch. En dicha ceremonia se ha apelado a la "lucha sagrada para liberar las ciudades ocupadas situadas a lo largo del océano Atlántico a comienzos de la época contemporánea".

En su discurso durante la celebración en el Palacio Real de Rabat de la festividad que conmemora el nacimiento del profeta Mahoma, Toufiq se ha referido a las dos ciudades autónomas recurriendo a dos eruditos islámicos nacidos en Ceuta en época anterior a que dicho territorio del norte de África pasara a estar bajo soberanía española. En el año 1580, al producirse la Unión Ibérica, las coronas española y portuguesa quedaron bajo el monarca Felipe II.

Las palabras del ministro de Asuntos Religiosos, empleando argumentos islámicos y expansionistas, se suman a las declaraciones que ha realizado en las últimas semanas el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, que ha aprovechado la invasión para reivindicar los "derechos históricos y geográficos" de Marruecos sobre Ceuta y Melilla y plantear la necesidad de un diálogo sobre la cuestión con España.

En este sentido, es conveniente recordar que la invasión de Ceuta y estos mensajes expansionistas parten del "Gran Marruecos", el proyecto imperialista nacido el siglo pasado que busca anexionar ambas ciudades autónomas españolas, el islote Perejil, el Sáhara Occidental, Canarias, Mauritania y parte de Malí.